Ex-funcionário afirma nunca ter tido direito a férias e feriados e diz ter sido insultado pela apresentadora. Pede indemnização de 44 mil euros.



Um ex-funcionário da apresentadora de televisão Teresa Guilherme, 62 anos, acusa-a de o ter escravizado. O caso já seguiu para a justiça onde está a ser analisado, tendo-se realizado uma audiência na quarta-feira, no Tribunal do Barreiro, Setúbal.



O queixoso, Pedro Alves, de 36 anos, trabalhou para a apresentadora durante 11 anos e explicou ao juiz encarregue de julgar o caso que trabalhou durante esse período nunca recebeu um contrato e que acabou por ser "despedido sem prévio aviso". Alves terá exercido as funções de "motorista, estafeta" e tratava de "assuntos pessoais", avança o Correio da Manhã.



Em declarações prestadas no tribunal, o ex-empregado afirmou: "O que reclamo e peço, neste momento, são todos os subsídios que nunca me pagou, férias que não gozei e os danos morais que tudo isto me causou".



Segundo o queixoso o seu não é caso único. O ex-funcionário da apresentadora garante que ninguém que trabalhe para Teresa Guilherme "é bem tratado", acrescentando mesmo que "o regime ali é de escravidão". "A Teresa Guilherme escraviza as pessoas."



Alves fundamenta a acusação dizendo que "não há horários, não há feriados e a resposta é sempre a mesma: 'Vocês trabalham para uma pessoa que trabalha na televisão, não trabalham para a função pública'".



O ex-funcionário de Guilherm queixa-se ainda de danos morais resultantes dos maus tratos psicológicos de que foi alvo: "Ela disse que todos os seus empregados eram uns filhos da puta, incluindo eu", assegura Alves que pede uma indemnização no valor de 44 mil euros.



No fim da audiência, a apresentadora desvalorizou o processo dizendo: "Não estou a ser julgada. Num tribunal de trabalho resolvem-se litígios entre empregados e empregadores. Só isso".