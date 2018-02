Tem quase 1 milhão de euros em carteiras LV e vestidos Chanel. Agora assina a sua própria marca

Uma chuva de papel que simulava neve e outra de folhas secas caíram sobre a plateia. A seguir, gotas de água tombaram na passarela. Assim fechava o segundo desfile de Andressa Salomone, nos primeiros dias de Novembro, no terraço do Conjunto Nacional, um dos mais emblemáticos edifícios de São Paulo e propriedade da família da emergente estilista brasileira.

Herdeira de um império imobiliário, Andressa, de 27 anos, tem ainda um curto currículo como criadora – embora seja longo o seu percurso como consumidora de luxo. Começou a chamar atenção na São Paulo Fashion Week, com ousadas produções integrais de Chanel, a sua favorita, Moschino ou Hermès. É hoje das poucas brasileiras convidadas para eventos exclusivos das marcas. Já foi assistir a uma palestra da Dior em Cannes, ou a um desfile da Chanel em Cuba. Este ano, a Louis Vuitton (LV) levou-a num jacto particular a Bordéus, para conhecer a produção de vinhos Cheval Blanc, e depois a Paris, para uma apresentação de jóias da marca, no Palácio de Versalhes.



A estilista é apontada como a melhor cliente da LV no Brasil. No seu closet, estimado em cerca de 800 mil euros, há 20 armários só para guardar as mais de 360 carteiras. "Sou apaixonada por clutches com formatos e temas divertidos. Quando vejo um lançamento exótico, fico doida para comprar", revelou. Mas o closet de Andressa tem muito mais, como uma mesa de matraquilhos da LV e uma prancha de surf da Chanel, que custa mais de 8 mil euros – e ela nem sequer sabe surfar. "Moda para mim é arte. Na minha família, bolsas, jóias e imóveis nunca são vendidos, ficam de herança", disse à revista brasileira Veja.



Andressa é neta de Hugo Enéas Salomone, filho de imigrantes italianos e fundador do império imobiliário Savoy. O seu pai, Hugo Salomone, um dos seis descendentes do empresário, é quem dirige o grupo. O grupo da família tem tantos "hectares" de prédios comerciais que é conhecido como "dono de São Paulo". Uma das jóias da coroa do clã é o shopping Aricanduva, o maior centro comercial da América Latina, com 600 mil m2. Só os 66% que possuem do edifício Conjunto Nacional deverão valer cerca de 78 milhões de euros.



Hugo Salomone fez tudo para que a filha enveredasse pelos negócios familiares, como os quatro irmãos. "Ele me atirou um abajur quando falei que queria ser estilista", contou Andressa, à Veja. Com 16 anos, ela começou a trabalhar como corretora imobiliária no grupo Savoy, enquanto estudava Arquitectura. No entanto, como chumbou no primeiro ano, optou por Direito, o que também não resultou porque em simultâneo estava a fazer o curso de Design, às escondidas. O pai acabou por aceitar a sua vocação e decidiu apoiá-la – o último desfile da colecção de Andressa teve um investimento de 130 mil euros. Já no primeiro, em Novembro de 2016, não faltou nada: a colecção La Dolce Vita foi apresentada na mansão de seis andares dos Salomone, no bairro nobre de Pacaembu, em São Paulo. Houve fogo-de-artifício, com as cores da bandeira italiana, e foram servidas muitas garrafas de champanhe Veuve Clicquot aos mais de 200 convidados.



Sem estilo definido

Adepta de lantejoulas, pêlos, estampados e bordados coloridos, Andressa inspira-se no styling sexy de Paris Hilton e no ostentoso de Kim Kardashian. "Não tenho um estilo definido. Vou do podre ao chique. Às vezes, quero ser Barbie, outras mais rock and roll", disse ao site FFW. A sua marca – que tem como logótipo uns lábios vermelhos – aposta nos molletons, uma espécie de fato-de -treino chique. As peças são vendidas na sua loja online, a preços que variam entre os 80 e os 700 euros.

Com 45,7 mil seguidores no Instagram – onde publica fotos dos seus looks, das viagens, da família, dos cães e imagens suas com celebridades da moda, como Anna Wintour ou Gisele Bündchen –, a estilista namora há quatro anos com Pedro Demenato, administrador de empresas, com quem prefere ficar em casa a ver filmes. "Sou muito caseira. Só gosto de ir a festas das marcas, com pouca gente." Andressa, que diz ser "católica, mas com um pé no espiritismo", tem outra paixão, além do design: os seus 13 cães, quase todos com o nome ligado ao universo da moda, como Dior e Miuccia, dois chihuahuas que ela trouxe de um canil de Dallas, nos EUA. Os animais têm roupas e acessórios de luxo e vão ao spa fazer massagens.



Artigo publicado originalmente na edição n.º710, no dia 6 de Dezembro de 2017.