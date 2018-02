Catarina Furtado assumiu ter sido assediada sexualmente por motivos de trabalho. Em entrevista à Rádio Comercial, a apresentadora portuguesa fez a revelação ao ser questionada sobre qual tinha sido o momento mais embaraçoso da sua vida.

"Vou falar mesmo a sério, e não pensem que é moda, mas já que agora toda a gente fala, há uma libertação geral. Foi quando fui assediada sexualmente", disse Catarina Furtado.

A apresentadora não revelou em que altura ocorreu o assédio sexual, nem quem o tinha feito.

A portuguesa disse acreditar que agora existe "uma espécie de alívio, protecção" para assumir estes casos.

"É evidente que tanto homens como mulheres muitas das vezes dizem coisas que não aconteceram, mas, na verdade, praticamente todos estes casos são verdadeiros. As mulheres durante anos e anos habituaram-se a ter que jogar de uma forma não saudável com isto tudo. E não estamos só a falar dos meios de comunicação social nem só do cinema", concluiu.