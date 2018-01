Um jovem espanhol ofereceu a bandeira de Espanha a Puigdemont e pediu que este a beijasse. Cena foi gravada em vídeo.



Um jovem espanhol deparou-se com Carles Puigdemont esta terça-feira em Copenhaga, Dinamarca. O homem aproximou-se do ex-líder da Catalunha e abordou-o, mostrando uma bandeira espanhola.



Quando o jovem perguntou a Puigdemont se gostava daquela bandeira, o político que está fugido de Espanha depois de ter sido emitido um mandato de captura, este respondeu que "não tem qualquer problema com Espanha", tendo inclusivamente, a pedido do interpelador, beijado o símbolo do país.



O jovem tentou ainda provocar o líder catalão, perguntando qual o problema que havia entre Espanha e a Catalunha, ao que o ex-líder respondeu: "Votámos em massa".



No final do vídeo, o jovem deixa ainda a ameaça: "Em Espanha o que te espera é a cadeia".







Espanha apertou recentemente o cerco para impedir que Puigdemont possa passar a fronteira e chegar à Catalunha.