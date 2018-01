Aos 103 anos, Annie Wallace foi a última da sua família a morrer. Contudo, centenas juntaram-se para o funeral da senhora. Até desconhecidos.

Aos 103 anos, Annie Wallace era uma das mais antigas moradoras de Milton, localizado a norte de Glasgow, Escócia. No fim de Dezembro, morreu sozinha na sua casa. A senhora não tinha parentes vivos, visto já ter perdido o marido, irmão e a sobrinha, mas não faltaram pessoas às cerimónias fúnebres, que apareceram para homenagear a vida de Wallace.



"Posso dizer com certeza que ela estava cantando no dia em que morreu. E que não houve um dia nos últimos 100 anos em que ela deixou de cantar", disse Christopher Rowe, que esteve com Wallace horas antes de morrer. "Nunca parecia estar para baixo, estava sempre animada", recordou.



No velório apareceram políticos e autoridades da região, que não a conheciam pessoalmente. Até quatro militares fizeram as honras e carregaram o caixão de Annie Wallace. "Foi uma lição de humildade, foi inspirador ver tantos estranhos aparecendo aqui pela Annie", afirmou o líder comunitário Alex O'Kane, que discursou no funeral.