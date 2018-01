O norte-americano garante que vai continuar a compor e a fazer discos. Contudo, já não tem condições físicas para dar concertos.

Neil Diamond vai deixar de fazer digressões após ter sido diagnosticado com a doença de Parkinson.



O anuncio foi feito no seu site oficial. "É com grande relutância e desapontamento que eu anuncio o fim das minhas tournés. Sinto-me muito honrado por fazer concertos par ao público nos últimos 50 anos", escreve o artista de 77 anos, conhecido por êxitos como 'Sweet Caroline' ou 'Cracklin' Rosie'.



O artista tinha concertos agendados para a Austrália e a Nova Zelândia. Contudo, o norte-americano garante que vai continuar a compor e a fazer discos.



"Agradeço às minha audiências leais e devotas por todo o mundo. Terão sempre o meu reconhecimento pelo vosso suporte e encorajamento", acrescenta Neil Diamond.