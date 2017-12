Manuel Luís Goucha aceitou o convite da TVI para apresentar a sétima edição do reality show Casa dos Segredos, que será emitido a partir de Janeiro.

"Sei que vou dar o meu melhor, com um jeito diferente, até porque é um homem a apresentar", disse o apresentador ao site da estação de televisão.

Teresa Guilherme, a apresentadora que começou com o Big Brother em 2000 e tem sido a cara dos realitys shows com mais audiência no canal, já tinha avisado que não queria continuar no projecto.

A apresentadora, de 62 anos, tem outros projectos em mão no canal, como o programa Casamenteira e Confessionário, no canalTVI Reality.

Manuel Luís Goucha, de 63 anos, aceitou depois do canal ter enfrentado uma série de recusas. Segundo o Correio da Manhã, José Carlos Malato, Cristina Ferreira e João Baião foram alguns dos nomes que rejeitaram o convite.