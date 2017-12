Daniela Ruah vive nos Estados Unidos, mas fez questão de passar o Natal em Portugal.

pub

Daniela Ruah vive nos Estados Unidos, mas fez questão de passar o Natal em Portugal.



Durante a quadra natalícia, a actriz da série Investigação Criminal aproveitou para desfrutar as férias em Cascais. Através das redes sociais, Ruah partilhou uma fotografia de um passeio que fez com os filhos na praia.



"A boa vida com a vovó e com o vovô!", escreveu na legenda. Veja a publicação.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BdKdX93A2X5/" data-instgrm-version="8"><div> <div> <div></div></div> <p> <a href="https://www.instagram.com/p/BdKdX93A2X5/" target="_blank">Just a little quality grandma and granpa time! —- A boa vida com a vovó e com o vovô! #stayinghealthy #beachlife #vacation #grandparents #grandkids #family #holiday #Portugal #cascais #gym #fun #qualitytime #carlosruah @catlikob</a></p> <p>Uma publicação partilhada por <a href="https://www.instagram.com/danielaruah/" target="_blank"> Daniela Ruah</a> (@danielaruah) a <time datetime="2017-12-26T11:15:45+00:00">26 de Dez, 2017 às 3:15 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

A actriz é casa com David Paul Olsen, também da mesma série. Ambos são pais de River (4 anos) e Sierra (1)