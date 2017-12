Cantora tinha estado no dia anterior com o seu primo. Tavon Kaiseen Alleyn terá sido morto a tiro

Rihanna partilhou várias fotografias com o seu primo Tavon Kaiseen Alleyne, depois deste ter sido morto a tiro Barbados um dia depois do Natal. Utilizando o hashtag "end gun violence" (fim da violência com armas), a cantora mostrou-se incrédula com a situação na sua página de Instagram.



"Descansa em paz primo. Não acredito que ontem à noite foi a última vez que segurei nos teus braços. Que nunca mais vou sentir o calor do teu corpo. Amo-te para sempre", escreveu Rihanna naquela rede social.









De acordo com o site Metro , ainda não são claras as circunstâncias que levaram à morte do jovem de 21 anos, sabendo-se apenas que Alleyne terá sido abordado por um homem perto de sua casa, que disparou várias vezes sobre o jovem antes de fugir.

O primo da cantora ainda foi transportado para o hospital mas não resistiu aos ferimentos.