O ex-atleta Francis Obikwelu foi pai, pela primeira vez, este fim-de-semana. A primeira fotografia do bebé foi partilhada pela madrinha, Fátima Lopes. Obikwelu e a mulher, Ierlanda, tiveram o primeiro filho, Christian.



Através do Instagram, a apresentadora portuguesa partilhou uma fotografia. "Nasceu o meu afilhado, filho do Francis Obikwelu e da Ierlanda. Bem-vindo Christian", escreveu.





Obikwelu, agora com 39 anos, conquistou em 2004 a medalha de prata na prova dos 100 metros nos Jogos Olímpicos de Atenas. Actualmente, Francis é técnico do sector da velocidade do Sporting.