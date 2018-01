Um dos fotógrafos de moda mais prestigiados do mundo, Mario Testino sofreu novo revés, na sequência das acusações de assédio sexual feitas por vários modelos e ex-modelos.O fotógrafo peruano, um dos favoritos da família real britânica, era o escolhido para perpetuar o casamento do príncipe Harry com Meghan Markle, em Maio deste ano, mas Buckingham Palace terá voltado atrás na decisão. A notícia foi avançada pelo jornal The Telegraph, sendo que a família real não se pronunciou oficialmente sobre o assunto.Testino manteve sempre uma relação próxima como a coroa britânica, tendo fotografado Diana e os filhos, William e Harry – estes desde o seu nascimento. As suas fotografias também ajudaram a imortalizar momentos como o anúncio de noivado de William e Kate Midleton e do baptizado da sua filha mais nova, Charlotte.O The New York Times reuniu 13 testemunhos, de modelos mas também de assistentes do fotógrafo, que denunciaram casos de assédio sexual. Dois manequins queixaram-se do comportamento de Mario Testino nas sessões fotográficas de campanhas da Gucci na década de 1990."Se querias trabalhar com o Mario [Testino], precisavas de fazer uma sessão nu no Chateau Marmon [hotel em Los Angeles, nos Estados Unidos]. Todos os agentes sabiam que isto era o que decidia o fim ou avanço da tua carreira", contou Jason Fedele.Antigos assistentes de Mario Testino contaram ao jornal que o fotógrafo "tinha um padrão de contratar homens jovens, geralmente heterossexuais, e de sujeitá-los a avanços mais agressivos.O escritório de advogados que representa Mario Testino "contestou o carácter e a credibilidade dos queixosos", referindo que falou com vários "ex-funcionários que se mostraram chocados com as acusações e que não as confirmam".Após a publicação do artigo, o grupo editorial Condé Nast, que detém a Vogue, GQ e Vanity Fair, anunciou o corte de relações com Testino.