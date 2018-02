Santana Lopes diz que Rui Rio é "corajoso" e que cabe "a todos no PSD ajudar Rui Rio a ganhar".

Pedro Santana Lopes considera que o PSD viabilizar um governo PS é "uma questão complexa", mas aplaude "o seu novo presidente". Para o antigo presidente da Câmara de Lisboa, Rui Rio é "corajoso" e que cabe "a todos no PSD ajudar Rui Rio a ganhar", condenando todos os que criaram um "clima de guerra".



"Tu ganhaste e tens todo o direito de executares a tua estratégia", defendeu Santana, falando directamente para Rui Rio, sentado na primeira fila. A posição de "tocar tambores", criando um "clima de guerra", "tinha de ser outra", pois esta é "absolutamente irresponsável".



Apelando a um sentido de convergência no partido, Santana diz que "foi natural o entendimento a que procurámos chegar". "A liberdade tem que casar com responsabilidade, sentido de responsabilidade", atira.



Quanto ao PSD viabilizar um governo PS, Santana diz que é "uma questão complexa". "Estamos unidos no princípio que não há Bloco Central. Mas se alguma vez se pusesse a questão, todos juntos procuraríamos chegar à melhor solução", disse ainda.