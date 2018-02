Santana Lopes apela à unidade, mas deixa um aviso: se Rui Rio "for ali ao dr. Costa e disser que vai para um Governo do PS, temos o caldo entornado".

Pedro Santana Lopes apelou à unidade do PSD durante o congresso do partido. Contudo, garante que não pretende deixar de intervir na vida interna do partido. E deixa um aviso: se Rui Rio "for ali ao dr. Costa e disser que vai para um Governo do PS, temos o caldo entornado".



Em entrevista ao Diário de Notícias, o antigo primeiro-ministro considera que Rio não foi claro quanto à sua posição respeitante a um eventual apoio do PSD a um governo minoritário do PS no pós-legislativas de 2019. "Se ele for ali ao dr. Costa e disser que vai para um governo do PS, temos o caldo entornado", disse.



Contudo, o antigo provedor da Santa Casa da Misericórdia "não acredita" que o novo líder do PSD esteja disposto a integrar um governo do PS.





Além disso, Pedro Santana Lopes diz que é "positivo" e "genuíno" as reformas estruturais que Rio pretende fazer com o PS. "É genuíno ele querer fazer reformas e é nisso que insiste para os consensos de regime. Eu sou o mais céptico que seja possível, mas se for acho magnífico", sublinha.