Autarquias querem centros de saúde abertos até à meia-noite

Segundo o Jornal de Notícias, uma das medidas seria ter os centros de saúde até à meia-noite. Segundo Eduardo Vítor Rodrigues, líder do Conselho Municipal do Porto e presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, centros de saúde abertos até mais tarde permitiria aos utentes serem atentidos em horário pós-laboral, aliviando as urgências.



Recorde-se que as propostas de descentralização, apresentadas a António Costa a 27 de Março, pretendem incluir a atribuição de enfermeiros às equipas de apoio domiciliário e a formação profissional de desempregados nas escolas básicas de segundo e terceiro ciclo e secundárias.

Centros de saúde abertos até mais tarde para aliviar as urgências hospitalares. Essa é a intenção dos autarcas das áreas metropolitanas do Porto e Lisboa, que querem um papel mais activo na gestão dos centros de saúde.