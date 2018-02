Esquerda prepara mexidas na lei das rendas

Continuar a ler Relacionado Rendas: Todos os segredos de um grande negócio Aberto concurso para 14 casas com rendas entre 114 e 268 euros

Esta não é a primeira alteração feita pelo actual Executivo. Em 2016, foi aprovado uma alteração à lei das rendas que visava prolongar o período de transição aplicável às rendas antigas, entretanto actualizadas, nos casos de inquilinos com dificuldades financeiras. Esta medida serviu para evitar de avançar com subsídios de rendas - previstos pelo Executivo PSD/CDS - ou que os inquilinos fossem alvo de despejo acabado o prazo que tinham para pagar.

Os partidos de esquerda vão rever a lei das rendas em Março. Segundo o Jornal de Negócios, o PCP é o primeiro a avançar com um projecto-lei para revogar a lei que entrou em 2012 durante a coligação PSD/CDS - e deverá ter apoio do PS, BE e Verdes.Os comunistas têm defendido a eliminação do Balcão Nacional do Arrendamento e a liberalização e actualizações de rendas antigas. "Em média, mais de cinco famílias por dia são despejadas da sua habitação porque os seus rendimentos não permitem pagar os elevados valores de renda", lamenta o PCP no documento em que reúne as suas propostas.