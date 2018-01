Morreram cinco pessoas em atropelamentos com fuga, durante o ano passado. Ao todo, em 2017, morreram 76 peões atropelados.

O Ministério da Administração Interna registou 400 atropelamentos com fuga entre Janeiro de Novembro de 2017. Dos 400 incidentes, cinco fizeram vítimas mortais. Autarquias serão obrigadas a tomar medidas para reduzir o número de atropelamentos.



Os dados são avançados pelo Jornal de Notícias, esta quinta-feira, que adianta ainda que está prevista uma reunião da Comissão Inter-ministerial de Segurança Rodoviária que tem como objectivo "ponderar novas medidas" que permitam melhorar os registos em matéria de acidentes de mota, condução sob efeito de álcool e atropelamentos.



Segundo a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, houve 76 peões que foram mortalmente atropelados em 2017.



Está actualmente em curso o Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária 2020 do Governo, que, por exemplo, obriga as câmaras municipais a fixar "metas" para a redução de peões mortos ou feridos com gravidade na sequência de atropelamentos. Mas este plano pretende também obrigar os peões a atravessar a estrada nas passadeiras.



As autoridades devem também estar mais atentas ao uso de telemóveis (por parte de condutores e peões), velocidade excessiva e condução sob efeito de álcool dentro das autarquias.