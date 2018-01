O Parlamento vai voltar a chumbar a proposta de instituir o Carnaval na lista oficial de feriados nacionais.A proposta de alteração à Lei do Trabalho feita pelo Partido Ecologista Os Verdes (PEV) e pelo partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) será chumbada por pelo menos três partidos: PS, PSD e CDS que mantém a decisão do ano passado, anuncia o jornal Público.Os partidos que irão chumbar este documento relembram que a reorganização dos feriados resultou de um acordo obtido no seio da concertação social e que uma nova alteração deve voltar a passar por aquela sede. No entanto, os partidos não se opõem a que os municípios optem por dar tolerância de ponto aos seus funcionários. Em 2017, os funcionários públicos tiveram direito a essa tolerância, situação que se deve repetir.O PEV lembra no seu projecto de lei que o Carnaval "vive-se como uma festa anual e em muitas localidades assume mesmo muita importância". Os Verdes repetem ainda que há uma interrupção do ano lectivo nesse período, as chamadas "férias escolares" de Carnaval, e que a própria GNR prepara com antecedência e coloca no terreno a "Operação Carnaval" que termina às 24 horas de terça-feira de Carnaval.Já o PAN se junta a esta ideia com um diploma que acentua a importância económica destas festas para alagumas autarquias, segundo o jornal diário