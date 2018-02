No final do ano passado, a Procuradoria-Geral da República (PGR) comprou uma aplicação informática que rastreia quem tem acesso aos processos judiciais. De acordo com o Expresso, o Sistema de Investigação Criminal do Ministério Público (SIC-MP), que será usado por todos os magistrados, custou 574 mil euros e será útil nos casos de suspeita de violação do segredo de justiça.

"O SIC-MP permitirá o rastreio de quem acedeu a qualquer processo, esteja ou não em segredo de justiça", disse ao jornal o gabinete da Procuradora Joana Marques Vidal. "Estes últimos terão mecanismos especiais de segurança e limitações de acesso", prosseguiu.

A aplicação, que vai substituir o Citius, permitirá aos magistrados ter acesso a todos os elementos ou provas de investigação sem terem de os pedir às forças policiais. Segundo o jornal, o objectivo do programa é facilitar todo o processo, fazendo com que tudo esteja disponível online.

Apesar de adquirida no final do ano passado, a aplicação informática só deverá entrar em funcionamento no final de 2020 – estando agora a ser trabalhada pela PDM&PC e por uma equipa de magistrados especializados em informática.