Ministério do Tempo deixou uma dívida de 1,4 milhões de euros à banca e cerca de 500 mil à Veralia

A série exibida pela RTP Ministério do Tempo deixou uma dívida de dois milhões de euros à sua produtora, Just Up. De acordo com o Correio da Manhã, em causa estão contratos assinados com a banca e os espanhois da Veralia.



Em 2016, a Iniziomedia acordou com a Veralia adaptar a série em Portugal, sendo que, mais tarde, a Inioziomedia apresentou vários problemas financeiros. A 15 de Dezembro do mesmo ano, Veralia, RTP e Just Up assinam novo contrato, sendo a dívida da Iniziomedia transmitida para a Just Up.





Esta última, recém-criada, terá assegurado os restantes episódios da primeira temporada (cinco) e a segunda parte completa (13 episódios). Explica o CM que dos 607 mil euros adiantados pelos espanhóis, ficaram por pagar cerca de 449 mil euros - valor que deveria ter sido saldado até ao final de Novembro.

Antes da Veralia adiantar o dinheiro, em Janeiro de 2017, a Just Up decidiu fazer um contrato de factoring com o banco BIC de 922 500 euros, tendo o banco depositado 800 mil euros, referentes a 10 dos 18 episódios da série. Metade deste valor já terá sido devolvido, de acordo com o Correio da Manhã, visto que a Just Up entregou cinco episódios à RTP.Apenas quatro meses depois, terá sido feito outro factoring, desta vez com o banco BCP. Foram depositados 550 mil euros na conta da Just Up, dos 738 mil acordados.Este contrato está por liquidar e segundo o administrador único da produtora, Luís Valente, a dívida ronda um milhão de euros. No total, estarão em causa cerca de dois milhões de euros em dívida. Questionado pelo CM, Valente acredita que a RTP "poderá ser chamada a assumir a dívida referente ao montante do BIC".No entanto, a RTP garante que "não há qualquer fiança ou garantia por parte da RTP nos contratos referidos sobre a série Ministério do Tempo".Os bancos BIC e BCP não quiserem fazer comentários.