Uma investigação do Ministério Público às despesas dos gabinetes ministeriais revelou que foram gastos cerca de 55 mil euros em 186 refeições. As despesas dizem respeito a oito gabinetes do governo do ex-primeiro-ministro José Sócrates e ainda ao gabinete de Paulo Porta, enquanto ministro dos Negócios Estrangeiros.De acordo com o Correio da Manhã, o Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa investigou as despsas pagas co cartões de créditos atribuídos a governantes e assessores dos gabinetes. Augusto Santos Silva,, Teixeira dos Santos, ministro das Finanças, Marcos Perestrelo, secretário de Estado da Defesa, João Tiago Silveira, secretário de Estado da Justiça e Carlos Costa Pina, secretário de Estado do Tesouro e Finanças foram alguns dos ex-governantes envolvidos nesta investigação do governo de José Sócrates, além de Paulo Portas, ministro dos Negócios Estrangeiros no Executivo de Pedro Passos Coelho.Avança o CM, que com o cartão de crédito de Fernando Soto Almeida, assessor administrativo de Sócrates, foram pagas refeições de 5 275 euros. Também o cartão do seu chefe de gabinete, Pedro Lourtie, pagou quase 6800 euros em refeições. Grande parte destas refeições foram pagas no II Gattopardo, restaurante lisboeta apreciado pelo ex-primeiro-ministro, que não tinha cartão de crédito atribuído.Marcos Perestrelo, então ministro da Defesa, e Paulo Portas foram os governantes que mais gastaram em refeições: 4 334 euros e 3 489 euros, respectivamente.