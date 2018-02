Capa n.º 720

Na terça-feira, dia 6, Pedro Passos Coelho ligou o Google Maps no telemóvel para encontrar o restaurante Assador Típico de Massamá. Foi lá ter a pé, sozinho, à hora do jantar. Chegou com ar bem-disposto, discursou a seguir, mas não jantou. Foi lá para a tomada de posse dos novos órgãos eleitos da JSD de Sintra e não se fez nada difícil, apesar de aparecer pouco desde que anunciou, na noite das autárquicas, que não se recandidataria, e menos ainda desde que ficou em gestão - depois das eleições internas no PSD, a 13 de Janeiro. "Liguei-lhe a convidar, ele disse que ia ver a agenda e mais tarde confirmou", recorda Andreia Filipa Bernardo, reeleita líder da JSD em Sintra, que tomou a iniciativa de tentar ter o líder na posse.Passos Coelho tem mantido os programas de representação institucional e pouco mais. Mas lá foi. Na intervenção, disse que tinha muito gosto em estar ali, porque além de estar perto de casa estava na JSD, onde verdadeiramente começou a sua carreira política. Falou bastante da JSD e pouco ou nada de política nacional. Ainda assim, deixou abertura para futuras colaborações, disse-se disponível para o que for preciso. Avisou que naturalmente estará menos presente, mas dará o apoio necessário: "Sempre escrevi muito, artigos e não só." Se a JSD de Sintra precisar de textos e documentos, pode ir bater-lhe à porta. No encontro no Assador Típico, Passos não jantou. Saiu por volta das 21h e explicou que por estes dias tenta jantar o mais possível em casa e dar mais apoio familiar.Noutro encontro de tomada de posse da JSD, desta vez na concelhia de Lisboa, na quinta-feira, dia 8, teve um tom quase introspectivo: "Todos acabamos por ficar marcados por um certo tempo e agora é outro tempo, para outra gente. Não vamos andar a armar-nos, como se costuma dizer, ao pingarelho."