Despedimentos na função pública? Pode ser. Maior controlo sobre as "virgens púdicas" (jornalistas)? Evidente. E sobre a justiça? Também. O novo líder do PSD é hoje entronizado no 37º Congresso do partido. Afinal, quem é Rui Rio?

A candidatura à liderança do PSD, apresentada a 11 de Outubro de 2017, estava pensada há ano e meio. As ideias, Rui Rio anda a repeti-las há mais tempo em debates e entrevistas. Pode acrescentar detalhes e concretizar algumas, mas isto - e agora convém sabê-lo - é o que ele pensa:



Função pública: despedir quem não faz

Esteve contra os cortes nos salários da função pública, mas por questões de calendário. Os cortes, disse-o várias vezes, deveriam ter sido feitos de forma igual para público e privado, mas no IRS. De outra forma não eram equitativos: "Houve cortes nos salários dos funcionários públicos antes ainda de se fazer ajustamento no IRS. Um funcionário público que ganhasse 1.000 euros levava um corte e quem ganhava 20 ou 25 mil no privado não. Mais tarde isso veio a ser corrigido."



Mas desengane-se quem o veja como defensor da função pública em qualquer caso. Não percebe, por exemplo, a dificuldade no despedimento público. Porque é preciso "resolver situações de algumas pessoas na função pública, que é verdade que têm produtividades baixíssimas e que como sabem que têm o lugar seguro é muito difícil pô-las a trabalhar melhor". E disse também, no mesmo programa (Conversas Improváveis, na SIC, Julho de 2012), questionado pelo jornalista sobre se isso não colidiria com a constituição: "Não sou constitucionalista, mas não quero acreditar que a Constituição vá ao ponto de dizer que não se pode avançar para uma coisa destas. O que não considero racional é eu ter alguém que não quer trabalhar, não quer fazer, não quer progredir, e tenha de manter a pessoa naquele estado porque há aqui uma coisa sagrada e não posso pô-la fora."



O que não diz: Rio estava a falar de casos pontuais e não de um programa geral de emagrecimento da função pública, e não se percebeu o que pensa sobre isso. Mas ficou implícito que admite rever a lei para facilitar despedimentos no sector público.



Justiça com menos autonomia

"Há pouca transparência no poder judicial. Não pode ser um poder completamente autónomo": a frase é do debate em que esteve na Casa-Museu João Soares, em Dezembro de 2013. A justiça é um dos seus temas de estimação, não há intervenção de fundo em que não lhe dedique (quase todo o) tempo e críticas.



Temos um sistema de justiça "a funcionar de forma péssima", um "crescente sentimento de impunidade, dentro e fora do sistema de justiça", com "permanentes violações do segredo de justiça, que são crime à luz da lei penal" e promovem "julgamentos populares". Tudo mal: "Isto é inadmissível. Isto é próprio de um regime totalitário." E continua: "Eu também não concebo como é que o sistema judicial quer ele próprio concorrer com um jogo de futebol ou com um reality show no sentido de aumentar as audiências televisivas ou as tiragens dos jornais. Cada vez que há um interrogatório ou uma detenção há um espectáculo em torno daquilo, directos feitos à porta."



Rio já explicou o que seria correcto (na RTP, em Julho de 2015): ia-se buscar o suspeito a casa, "ouviam-no o tempo que quisessem, o juiz decidia como queria" e depois "havia um comunicado que dizia quando foi detido, interrogado, é suspeito de ter cometido este ou aquele crime e o juiz decidiu prisão domiciliária. Ponto."



Criticou várias vezes a justiça no caso Sócrates. "Não consigo compreender como é que se faz uma detenção desta envergadura e ao fim de 30 dias, 60 dias, 90 dias no máximo, não está uma acusação formulada. Um ex-primeiro-ministro, mais que antigo, é anterior, é um abalo brutal para as instituições democráticas", disse na mesma entrevista.



E o remédio? Na biografia De Corpo Inteiro, de 2014, diz que numa democracia "todo o poder responde perante alguém: do Presidente da República ao mais modesto presidente de junta de freguesia. Excepto o sistema judicial, onde parece haver um verdadeiro Estado dentro do Estado". Uma das sugestões para o mudar é colocar os juízes em minoria no Conselho Superior de Magistratura e um alargamento do papel do Presidente na área da justiça. Admite que se mude a Constituição para mexer nesta área.



O que não diz: quer um caminho para algum tipo de tutela do poder político (do Presidente?) sobre a justiça, mesmo alterando o actual desenho de separação de poderes? Ou o fim da autonomia funcional do Ministério Público, por exemplo?



Comunicação social: sem intimidades

Em 2012, na SIC, gabou-se da distância que mantém com a classe jornalística. "Não sou acusado de fazer pressões a jornalistas, porque praticamente não falo com eles. Vem por mail, e é por escrito, e passa pelo gabinete de comunicação. E é essa distância que a comunicação social não gosta. E a respostinha vai também por mail e por escrito. Isto é que é independência e autonomia nas funções. Gostariam que fosse comigo uma relação como têm com muita gente. Mas não têm essa proximidade." É um estilo pessoal: a declaração de anúncio de candidatura, para quarta-feira, foi anunciada sem direito a perguntas; na autarquia do Porto disparava direitos de resposta e depois passou a fazê-los no site da autarquia ou mesmo nos ecrãs publicitários da câmara; dá a maior parte das entrevistas só por escrito; foi acusado de tentar pressionar a administração do Jornal de Notícias a demitir o director.



Acha também que os jornalistas não podem ser sensíveis. Sobre as notícias que davam conta da tentativa de pressão de Miguel Relvas sobre o Público, com alusão a elementos da vida pessoal da jornalista, Rio comentou (também na SIC): "Acho ridículo essa coisa de fazer um caso nacional por causa de uma pressão a um jornalista, parecem umas virgens púdicas em que não se pode tocar."



Mas é muito mais do que um estilo pessoal: para Rio, a comunicação social é um caso a resolver para a necessária reforma do regime. Se necessário, mudando as regras: "[É preciso] responsabilizar mais a comunicação social. Não é possível, mas não é mesmo, continuarmos a ter notícias atrás de notícias que lançam suspeitas sobre toda a gente, que fazem às vezes perseguições individuais a, b e c (...). E não acontece nada!", disse em 2012, na Universidade do Porto. Para Rio, tem de acontecer alguma coisa.



As notícias sobre casos envolvendo políticos são o que mais parece incomodá-lo: "Eu não posso abrir os jornais todos os dias e quem está na política é sempre ladrão, é sempre vigarista, está sempre sob suspeita." Para Rio, isto "não confere à pessoa autoridade moral para tomar as medidas que deve tomar e que democraticamente deve tomar porque foi para isso que foi eleita". Por isso, é preciso alterar o modelo de responsabilização dos media.



O que não diz: não é claro sobre o caminho para pôr isso em prática. Novas leis, penas mais pesadas? Criando ou reforçando corpos regulatórios como a ERC?



Mon ami Costa

A 26 de Março de 2011, António Costa, presidente da Câmara de Lisboa, e Rui Rio, presidente da Câmara do Porto, estão juntos no programa Prós e Contras, na RTP. O tom é amistoso, a situação do País é a de pré-bancarrota. A receita é comum aos dois. Rio diz: "É preciso um entendimento de regime. Ver como é que podemos pegar no funcionamento da democracia para que seja democracia. O poder político está enfraquecido por outros poderes que não são democraticamente controlados, que defendem interesses sectoriais, corporativos ou privados e não o interesse público. Chama a isto democracia?" Costa contrapõe: "Nos últimos 40 anos, as grandes mudanças assentaram em grandes compromissos políticos, que atravessaram vários governos."



Não foi um encontro de opiniões circunstancial. Em Julho de 2014, os dois defenderam juntos, numa conferência da TSF e da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, um entendimento de regime a 10 anos entre os principais partidos. Rio considerou que "a maioria absoluta [que Costa defendera] é o mais importante, mas pode não ser o garante fundamental para um acordo de regime ou a 10 anos. O importante é a capacidade de os protagonistas porem o interesse nacional acima de tudo e não o interesse partidário, assim pode-se conseguir um entendimento de regime." Costa interrompeu: "Isso mesmo!" E acrescentou que "a maioria é necessária, mas não deve excluir a necessidade de diálogo", uma "partilha de políticas comuns e de investimentos que não podem ser interrompidos", ou seja, uma "agenda para a década". E Costa destacou que para um cenário desses ser possível "a questão básica tem a ver com a confiança". Sentado, sorridente, ao lado de Rio, não pareceu uma condição, mas uma declaração de facto.



A "agenda para a década" tornou-se aliás um dos lemas do líder socialista, a tradução, do lado do PS, do acordo de regime também defendido por Rio. De resto, nesse encontro, foi notório o bom entendimento entre os dois homens - que já existira em vários dossiês quando ambos coincidiram nas duas principais autarquias do País. Concordaram ainda na necessidade de antecipar as legislativas para Abril de 2015 (que não aconteceu) - com Rio a contrariar aqui a posição do seu partido - e na importância de que o Presidente da República seguinte tivesse um papel mais interventivo - e aqui acertaram os dois. Um ano e meio depois, Rio aplaudiu as primeiras reversões de cortes levadas a cabo pelo Executivo de Costa.



O que não diz: nenhum entrou em detalhes sobre as áreas do "bloco central", ou acordo do regime, nem sobre o grau de formalização do mesmo. Coligação, ou nem tanto?



O regime está a cair

"Quando eu disse, por exemplo, que uma câmara que esteja falida, em que não é possível tomar nenhuma opção política porque não há dinheiro, se calhar importa pensar - foi nestes termos que coloquei - se vale a pena haver eleições para que quem é eleito não possa decidir nada. Não quero dizer que se tem de fazer isto, isto deve ser reflectido. Cai o politicamente correcto todo em cima de mim porque quero suspender a democracia! Assim não é sério discutir": o lamento foi na Universidade do Porto, em 2012. Donde, para Rio, é preciso reforçar o poder político, face a outros não eleitos, porque estamos já perante a falência do regime.



Além das reformas na justiça e na comunicação social, admite mexer no sistema eleitoral (círculos eleitorais mais pequenos, hipótese de o eleitor mudar a ordem dos candidatos dos partidos; alterações nos executivos municipais para reforçar a governabilidade); ou a regionalização - desde que mais barata do que o que existe (foi contra no referendo). Mas o objectivo de qualquer reforma tem de ser sempre "fortalecer o poder político". E, para isso, é preciso o tal pacto de regime, que pode incluir PS e PSD, mas também CDS, ou até BE e PCP "embora não acredite que queiram", e a sociedade civil.



O que não diz: é pouco concreto sobre o modelo de regionalização.



Estado social: q.b.

"Sou social-democrata, permaneço e já não estou em idade de mudar. Defendo um Estado social": a autodefinição foi feita por Rio em finais de 2012, numa conferência na Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Então, estando o referido Estado sob a intervenção da troika e em situação difícil, Rio delineou os limites ao social. "Temos de definir um primeiro eixo básico, que está ao alcance de qualquer sociedade, mesmo desta em crise, que é na maior parte dos casos assegurado pelo Rendimento Mínimo Garantido, que agora tem outro nome qualquer [Rendimento Social de Inserção], ao qual sempre tive dúvidas, não da sua utilidade, mas da sua eficácia, porque sendo uma medida positiva, necessita de uma apertada fiscalização que normalmente a sociedade não consegue e leva a abusos. Carece de fiscalização apertada como não houve nem há."



Mais do que isso, é difícil: "A partir daí, todas as regalias sociais têm de ser função do nível de riqueza que geramos. Se queremos mais Estado social, temos de ter mais riqueza. Se não a tivermos, não podemos exigir mais Estado social sob pena de cairmos na situação em que acabámos de cair." A par de apoios sociais ajustados à riqueza, Rio defende cortes na despesa e uma "carga fiscal substancialmente menor do que a actual."



O que não diz: cortar despesa onde? Rio diz que em tese é preciso cortar "na que provoca menor prejuízo à sociedade", mas na "prática é mais difícil".



Este artigou foi originalmente publicado na edição 702 da SÁBADO, nas bancas a 12 de Outubro 2017.