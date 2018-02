"Pedro Passos Coelho exerceu funções de elevada responsabilidade na direcção do PSD e no Governo de Portugal", despede-se Ferro Rodrigues.

No mesmo dia em que Fernando Negrão se estreia como presidente da bancada parlamentar do PSD, o ex-líder do partido, Pedro Passos Coelho, despede-se da Assembleia da República.



"Pedro Passos Coelho exerceu funções de elevada responsabilidade na direcção do PSD e no Governo de Portugal. Independentemente da pluralidade das cores aqui representadas, Pedro Passos Coelho merece a consideração e respeito de todas as bancadas pela forma como defendeu os seus pontos de vistas", disse o Ferro Rodrigues, desejando-lhe "toda a sorte nesta nova fase da sua vida".



Tanto nas bancadas à esquerda e à direita, a despedida culminou em aplausos e numa ovação de pé. Recorde-se que Pedro Passos Coelho anunciara em Janeiro que iria renunciar ao mandato de deputado este mês, pouco tempo depois de demitir-se do cargo de líder do PSD.



Ao mesmo tempo que "perde" um deputado, também ganha um novo líder parlamentar PSD. Esta quarta-feira, o novo presidente da bancada parlamentar do PSD, Fernando Negrão, participa pela primeira vez num debate quinzenal com o primeiro-ministro, depois de uma eleição marcada pela contestação. Ao lado de Pedro Adão Silva e António Costa Silva, Fernando Negrão faz a sua estreia no plenário.