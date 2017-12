Para a última noite do ano, no Porto, o alojamento local presente na plataforma Airbnb está esgotado. Face aos valores praticados no mesmo período do ano passado, os preços mais que duplicaram (126% acima da média), segundo a ferramenta de negócio AirDNA.

Para a noite de Ano Novo, a tarifa mediana no Porto é de 129 euros, enquanto em Lisboa os preços rondam os 113 euros.

O aumento da procura acontece em todo o país – Aveiro está com tarifas 108% acima da média de Dezembro de 2016, Portimão está 37% mais caro e Coimbra e Madeira cobram mais 15,7% que no período homólogo do ano passado.

O presidente da Associação do Alojamento Local, Eduardo Miranda, disse ao Jornal de Notícias considerar "normal a subida de preços numa altura de maior procura", já que "a semana entre o Natal e o Ano Novo salva a rentabilidade de Dezembro e Janeiro".

O valor do mercado em Lisboa e no Porto aumentou a partir de Março deste ano, segundo dados da referida plataforma. Enquanto o valor das receitas do melhor mês do ano costumam ocorrer em Agosto, este ano foi alcançado em Abril.

Já a sazonalidade manteve-se, com Agosto a valer mais do triplo de Dezembro. Em Lisboa e no Porto, no pico do Verão, o alojamento local facturou mais de 40 milhões de euros.