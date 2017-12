"Estamos perante um novo fenómeno em que a parentalidade não só já não pressupõe o casamento — e note-se que mais de 52% dos bebés já nascem fora do casamento —, como também já não pressupõe a coabitação", explicou a investigadora Maria João Valente Rosa que classifica este modelo de famílias como "solitaristas". Segundo a investigadora esta situação é comum noutros países e começa a surgir cada vez mais em Portugal.

É cada vez mais comum: bebés que têm pais que não vivem juntos. Vários motivos podem estar na origem desta situação, como pais separados, que nunca tiveram uma relação conjugal ou em que o pai está no estrangeiro. Actualmente 17,1% dos bebés não vive com os pais.Em declarações ao jornal Público, uma mãe que vive sozinha com o filho explicou que quando engravidou "estava numa relação bastante superficial" e em que nenhum dos progenitores tinha posto a hipótese de coabitar. "Decidi avançar e perguntei ao pai se ele queria ou não ser pai dessa criança. Disse-me que sim, mas nunca se pôs a questão de vivermos juntos, porque o mais certo era que a história da minha filha ficasse marcada por discussões e muito provavelmente abandono", explicou a mulher de 43 anos, não identificada, ao jornal."Preferi criar uma relação de segurança e estabilidade com ela naquilo que podia garantir que era o meu empenho no meu papel de mãe", concluiu a mãe.Em 2006, cerca de um terço dos bebés nasceram fora do casamento, mas apenas 6,3% das crianças não tinham os pais a viver sob o mesmo tecto. Em 2016, esse número atingiu o seu valor mais alto em Portugal, os referidos 17,1% (14.920 dos 87.440 bebés que as estatísticas contabilizam).Quando este fenómeno se tornou mais comum em Portugal a causa foi atribuída ao aumento dos níveis de emigração, motivo que, segundo Vanessa Cunha, continua válido, mas que não é único, já que os picos desta situação não coincidem com os picos de emigração.