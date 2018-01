O Partido Popular Europeu pediu um debate sobre as "alegações contra o ministro das Finanças português e presidente do Eurogrupo" no Parlamento Europeu, durante a próxima semana.Segundo o Expresso, no pedido do PPE é solicitado que o debate tenha "declarações da Comissão Europeia e do Conselho Europeu" mas "sem resolução final". O pedido será debatido pelos líderes dos partidos do PE esta quinta-feira.De acordo com o semanário, PS, PSD e PCP estão contra o pedido. O socialista Carlos Zorrinho considerou a proposta uma "forma de "usar o Parlamento Europeu para denegrir Portugal" e o social-democrata Paulo Rangel disse que o pedido "não faz sentido".O Ministro das Finanças, Mário Centeno, está a ser investigado por suspeitas de crime de recebimento indevido de vantagem. O Ministério Público pretende saber se há alguma relação entre um pedido de bilhetes para um jogo no Estádio da Luz e um alegado pedido de Luís Filipe Vieira, antes, para ajudar o filho do presidente do Benfica a obter isenção de IMI para um empreendimento imobiliário em Lisboa.O primeiro-ministro, António Costa, já garantiu que Centeno não deixa o Governo mesmo que seja constituído arguido.