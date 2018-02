Banqueiro pretende responder às "falsidades que têm sido ditas", alegadamente por Orlando Figueira e Paulo Blanco, e comunicou a decisão ao tribunal.

O banqueiro Carlos Silva garante que está disponível para prestar esclarecimentos em tribunal no âmbito da Operação Fizz. Num comunicado entregue esta quarta-feira à justiça, o presidente do Banco Privado Atlântico defendeu que o depoimento "possa ser efectuado por videoconferência, após notificação para o efeito".



"Reitero toda a minha disponibilidade para prestar todos e quaisquer esclarecimentos que o Tribunal considere relevantes, como já o fiz em sede de inquérito, após ter sido notificado na minha morada em Luanda", escreveu no comunicado citado pelo Expresso, onde garante nunca ter recebido a carta rogatória.



No mesmo documento, Carlos Silva diz que "já prestou declarações em sede de inquérito mas que face às falsidades que têm sido ditas urge um esclarecimento célere". O banqueiro tem sido um dos protagonistas do referido julgamento, visto que tanto o ex-procurador Orlando Figueira, como o advogado Paulo Blanco, garantem que foi Carlos Silva que contratou o magistrado e não o antigo vice-presidente de Angola, Manuel Vicente.



O processo Operação Fizz tem por base acusações ao ex-vice-presidente de Angola Manuel Vicente de ter corrompido o ex-procurador Orlando Figueira com o pagamento de 760 mil euros para que arquivasse dois inquéritos, um deles o caso 'Portmill', relacionado com a aquisição de um imóvel de luxo no empreendimento Estoril-Sol.



O ex-procurador do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) está pronunciado por corrupção passiva, branqueamento de capitais, violação de segredo de justiça e falsificação de documentos, o advogado e arguido Paulo Blanco por corrupção activa em co-autoria, branqueamento também em co-autoria, violação de segredo de justiça e falsificação de documento em co-autoria e o engenheiro Armindo Pires, também em co-autoria, por corrupção activa, branqueamento e falsificação de documento.



Armindo Pires é amigo de longa data do antigo presidente da Sonangol Manuel Vicente, que o tribunal ainda não consegui notificar como arguido e acusado na Operação Fizz, tendo no início do julgamento decidido separar o processo do ex-vice-presidente angolano do dos restantes arguidos.



Na sexta-feira, o tribunal decidiu emitir um mandado de detenção para notificar Manuel Vicente em Portugal, no pressuposto de que este estaria em território nacional, o que não se veio a confirmar. A iniciativa motivou críticas dos advogados de defesa do antigo presidente da Sonangol e um pedido de apuramento de responsabilidades.