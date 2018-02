Uma escuta divulgada na quinta-feira pelo SOL poderá provar o envolvimento do advogado Daniel Proença de Carvalho no caso da Operação Fizz. A 23 de Fevereiro de 2016, dia em que o antigo procurador foi alvo de buscas, Proença de Carvalho terá dito a Orlando Figueira: "Acho melhor arranjar outra pessoa". Contudo, a defesa de Orlando Figueira refere uma expressão do advogado para tentar provar o contrário.



"Fui surpreendido com uma busca a minha casa e parece que estão a buscar o meu escritório também. Segundo a procuradora, que está aqui presente, vou ser detido e conduzido ao TIC [Tribunal de Instrução Criminal], no Campus de Justiça, para primeiro interrogatório judicial, e gostaria de ter a assistência do senhor doutor", pediu o ex-procurador. Proença de Carvalho recusou ajudar Orlando Figueira, alegando uma "intervenção mais recente" no processo, não considerando "conveniente" ser ele a dar assistência jurídica.



Orlando Figueira é acusado de ter recebido 760 mil euros do ex-vice-presidente angolano Manuel Vicente para arquivar um inquérito-crime sobre suspeitas de branqueamento de capitais.

Segundo a defesa de Orlando Figueira, a expressão utilizada por Proença de Carvalho – quando fala em "intervenção mais recente" – poderá indiciar que o advogado esteve envolvido na revogação do contrato de trabalho entre o procurador acusado de corrupção passiva na Operação Fizz e a Primagest – empresa que terá transferido dinheiro para a sua conta pessoal.

Essa chamada, de mais de quatro minutos, foi apresentada na segunda-feira pela defesa de Orlando Figueira aos juízes da Operação Fizz.

Proença garante não ter ouvido a escuta

Em declarações ao jornal Expresso, o advogado revelou que vai pedir à Ordem dos Advogados o levantamento do sigilo profissional para poder prestar o seu testemunho na Operação Fizz.

"Não ouvi a escuta e não comento para já", disse. "O conhecimento que eu tenha tido relativamente a este tema está sujeito a sigilo profissional e portanto eu tenho de ter a dispensa desse sigilo", concluiu Daniel Proença de Carvalho.