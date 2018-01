Jorge Silva Carvalho disse à SÁBADO pretender "contribuir para a mudança de paradigma" na segurança privada nos estabelecimentos de diversão nocturna

A nova segurança privada da discoteca Urban Beach, que reabre este sábado, dia 27, será da responsabilidade da empresa Anthea, cujo presidente do Conselho da Administração (CA) é liderada por Jorge Silva Carvalho.



O Grupo K, detentora do Urban Beach, revelou a nova empresa de segurança privada esta quinta-feira, em conferência de imprensa. Sem a presença de Silva Carvalho entre os oradores, a Anthea estava representada pelo respectivo director de segurança, André Rodrigues. "A Anthea é muito menos reactiva e muito mais proactiva [do que a PSG, ex-empresa de segurança privada do Urban]", disse o responsável pela empresa.



À SÁBADO, o administrador do Grupo K, Paulo Dâmaso, afirmou que a ausência de Silva Carvalho na conferência de imprensa deveu-se à "importância de André Rodrigues". "Foi a pessoa que mais coordenou e acompanhou no terreno o processo da formação dos novos vigilantes", disse ainda.



Além disso, o administrador diz que o facto de Jorge Silva Carvalho ser o presidente do CA "não é problemático", tendo em conta a recente condenação em tribunal no chamado "processo das secretas". "Aquela empresa privada tem os valores pelos quais a empresa se norteia, e isso é que importa", disse. "Tínhamos em cima da mesa três empresas que poderiam reunir as nossas condições de segurança. Decidimos escolher a Anthea porque já tinham um bom historial nas acções de formação e, mais tarde, adaptaram-se ao espaço. Os indicadores foram bons", explicou o director.



Em declarações à SÁBADO, Silva Carvalho afirmou que, após os acontecimentos que levaram ao encerramento da discoteca, a sua empresa pretende "contribuir para a mudança de paradigma no que concerne à prestação de serviços de segurança em estabelecimentos de diversão nocturna". "Esta área de actividade económica merece a nossa atenção e não pode ser ostracizada com base em estigmas", enfatizou. O gestor disse que ainda que apesar da "Anthea ter hoje a sua actividade centrada no emrcado empresarial, não vai deixar de trabalhar com clientes que se dediquem à diversão nocturna e queiram ter um serviço profissional".





A reabertura da discoteca Urban Beach acontece quase três meses depois das agressões dos seguranças da discoteca, na altura pertencentes à empresa PSG. Na altura, o Grupo K, detentora da discoteca, cessou o vinculo contratual com a empresa PSG. Foi aí que encontrou a Anthea, que se encontra em processo de transformação em sociedade anónima desde meados de 2017, tendo transitado da gestão da empresa de segurança 2045 S.A., onde Silva Carvalho está desde 2015. Esta empresa de segurança privada também trabalha com o músico Tony Carreira ou o futebolista Cristiano Ronaldo.



Urban Beach, "uma das casas mais seguras do mundo"?

Na conferência de imprensa, responsáveis do Grupo K e da Anthea explicaram as alterações no funcionamento da discoteca. Entre as modificações apresentadas, consta a reorganização da segurança privada, do sistema de videovigilância, do sistema de segurança contra incêndios e do licenciamento de espaço, que não tinha licença de utilização há pelo menos dois anos. "Eventualmente é agora uma das casas mais seguras do mundo", garantiu o administrador do grupo K, Paulo Dâmaso, ao final da tarde de quinta-feira.



O administrador da discoteca garante ainda que a casa vai reabrir com melhorias "acima do que é legalmente exigido". Foram instaladas mais 33 câmaras, que se juntam às 62 existentes por forma a não haver nenhum "ponto morto" que fuja ao "olhar" das objectivas. Além disso, a discoteca também terá mais uma saída de emergência, que - nas palavras de Paulo Dâmaso - permitirá a evacuação da casa em "57 ou 58 segundos".

Além disso, o estabelecimento de diversão nocturna também reforçou a segurança contra os incêndios, tendo em permanência um piquete de dois bombeiros. Esta era uma das exigências da Protecção Civil.