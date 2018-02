A PSP e a GNR identificaram 70 bares e discotecas em Lisboa, Porto e Albufeira, que representam risco para a segurança pública

O objectivo era "identificar o risco em estabelecimentos de diversão nocturna cuja actividade seja susceptível de alteração da ordem pública " e foram identificados 23 espaços de risco em Lisboa, 28 no Porto e 19 em Albufeira.



O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, quer agora que sejam adoptadas "medidas de carácter preventivo em locais onde têm ocorrido incidentes e nas zonas envolventes", segundo fonte do gabinete do ministro.



A intervenção será realizada a três níveis: a criação de um grupo de trabalho com a GNR e a PSP, a articulação com as autarquias locais para desenvolver medidas especiais de funcionamento destes estabelecimentos, e a aplicação de medidas de segurança adequadas ou "medidas de polícia", que podem passar pela suspensão do funcionamento dos espaços até ao seu encerramento.



As associações de discotecas criticam o facto de não terem sido ouvidas no processo, mas salientam que uma maior presença policial junto aos espaços de diversão nocturna, proporcionaria maior segurança.



"Um polícia fardado vale mais como dissuasão do que 10 seguranças privados", disse Liberto Mealha, da Associação de Discotecas do Sul e Algarve.