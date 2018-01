PSP e Protecção Civil dizem que estão implementadas todas as condições de segurança exigidas.

Já pode reabrir a discoteca Urban Beach, encerrada no dia 3 de Novembro após as agressões de seguranças de estabelecimento de diversão nocturna.



A notícia está a ser avançada pela edição online do semanário Expresso. Tanto o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP como a Protecção Civil informaram ao ministro da Administração Interna (MAI), Eduardo Cabrita, que estão implementadas todas as condições de segurança exigidas.



Ao Expresso, fonte oficial do Grupo K diz que há houve alterações nas condições da discoteca. Entre as alterações apresentadas, consta a reorganização da segurança privada, do sistema de videovigilância, do sistema de segurança contra incêndios e do licenciamento de espaço, que não tinha licença de utilização há pelo menos dois anos.



Recorde-se que, segundo a justificação dada pelo Ministério da Administração Interna (MAI), o encerramento do Urban Beach deveu-se às 38 queixas apresentadas à PSP ao longo de 2017 sobre aquela discoteca.