O presidente do comité militar da NATO reconhece que Portugal dá contributos importantes à Aliança e que o empenhamento não se resume a dinheiro, mas encoraja o país a atingir a meta de 2% do PIB em despesas militares.Numa entrevista à Lusa em vésperas de se deslocar a Portugal, o general Petr Pavel diz concordar com a tese que há muito tem vindo a ser defendida pelo Governo português de que outros contributos para a Aliança que não os meramente financeiros devem ser tidos em conta, mas ainda assim insta todos os Aliados a honrarem o compromisso feito na cimeira de Gales de dedicar 2% do respectivo Produto Interno Bruto (PIB) a despesas em Defesa."Portugal dá contributos importantes à nossa segurança comum. No terreno, as tropas portuguesas servem na brigada multinacional da NATO na Roménia. No ar, os caças portugueses têm mantido os céus seguros sobre a região do Mar Negro. No mar, os navios portugueses fortaleceram as forças marítimas da NATO. E no ciberespaço, está a ser construída em Portugal a ciberacademia", apontou.O general acrescentou que "Portugal também ajuda projectos de estabilização da NATO para lá das fronteiras da Aliança através da missão no Afeganistão" e, além disso, "também está a investir em capacidades fundamentais"."Por isso, sim, a despesa em defesa não se resume a dinheiro. Mas nós virámos uma página, com três anos consecutivos de crescente investimento em Defesa entre os aliados europeus e o Canadá. E gostaríamos de ver Portugal, assim como todos os Aliados, investirem 2% do PIB em Defesa, e encorajamos mais esforços para atingir essa meta em 2024", declarou.Questionado sobre a disponibilidade de Portugal para acolher o novo comando da NATO para o Atlântico - manifestada pelo titular da pasta da Defesa, Azeredo Lopes, na recente reunião de ministros da Defesa realizada em Bruxelas em 15 de Fevereiro -, o presidente do comité militar da Aliança Atlântica disse que ainda é prematuro discutir a sua futura localização, remetendo uma decisão para a próxima reunião de ministros da Defesa, em Junho próximo."Nesta altura, ainda estamos a analisar as nossas necessidades. Ainda não foram determinados os pormenores sobre a presença geográfica e os níveis de força da nova estrutura de comando porque essas decisões serão tomadas, juntamente com os níveis de pessoal, em junho, na próxima reunião de ministros da Defesa", apontou.O responsável sublinhou todavia que "este comando 'Atlântico' será estrategicamente importante, já que vai supervisionar as 40 milhas quadradas do Atlântico Norte e garantir que a estrada marítima entre a Europa e a América do Norte permanece livre e segura", sendo por isso "vital para a aliança transatlântica"."A localização do novo quartel-general e dos quadros de pessoal da nova estrutura de comando serão decididas em junho na próxima reunião de ministros da Defesa. E os líderes dos Aliados acordarão uma estrutura de comando robusta e eficiente para a nossa Aliança na cimeira de Bruxelas, em Julho", reforçou.