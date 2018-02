E quanto a isso, Cavaco assegura: chegou ao fim dos seus mandatos "sem frustrações especiais, sem desilusões", e com o sentimento de dever cumprido.



"Tomei por princípio não fazer comentários nem sobre os meus antecessores nem sobre quem me sucede", respondeu quando foi questionado sobre a relação de Marcelo Rebelo de Sousa com os média.



Cavaco Silva considera ainda que foi muito estranho o que aconteceu em Portugal, "mesmo estranhíssimo, falar-se da substituição (da procuradora-geral da República) com 10 meses de antecedência". O ex-Presidente elogiou o contributo importante que Joana Marques Vidal tem dado "para a dignificação do exercício da função judicial".



Sobre o tema que marca o a actualidade deste fim-de-semana e que é muito querido ao economista, o 37º Congresso do PSD, Cavaco reconhece "algumas qualidades […] importantes para os tempos que correm", apesar de manter a contenção auto-imposta. "Tenho dele a impressão de que é um homem honesto, educado – o que também começa a ser importante na política –, que é um fazedor, que tem um sentido de serviço público e que também é um pouco teimoso no seguimento do interesse nacional."





E sobre António Costa? "Tivemos muitos diálogos aprofundados depois de ele ter sido eleito líder do PS e quando se colocou a possibilidade sui generis que temos neste momento em funções, foi sempre muito correcto e tenho que reconhecer que é um político muito hábil."

O ex-Presidente da República, ex-primeiro-ministro e ex-líder do PSD Aníbal Cavaco Silva não marcou presença no congresso do PSD que vai confirmar Rui Rio como o novo líder laranja, mas mesmo assim deixou algumas ideias sobre o assunto, em entrevista ao jornal Expresso. No ano em que celebra 45 anos, o jornal semanário entrevistou os três ex-Presidentes da República, fechando o ciclo com Cavaco, na sua primeira entrevista desde que saiu de Belém.Lembrando várias vezes que está afastado da vida política, garante continuar atento à actualidade e que não alinha "nos foguetes de cada vez que sai um número do INE", assegurando que o país está simplesmente a "beneficiar de uma envolvente externa extremamente favorável", marcada, por exemplo, por taxas de juro muito baixas, pelo crescimento económico da União Europeia, coisa que não se via há muito tempo, e pela deslocação de turistas de outros destinos para Portugal. Lembra ainda a solução governativa actual que teve de aprovar, embora contrariado."O enorme endividamento do país, a insustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde e do sistema de Segurança Social, a baixíssima taxa de poupança das famílias – que está a um nível historicamente baixo –, a falha de capital, o inverno demográfico, a baixa produtividade, a reforma do Estado" são algumas das áreas em que o Governo de António Costa deve investir, para o social-democrata.Mas nem só de novos poderes falou Cavaco, voltando a falar sobre a comunicação social. Elogia emEmmanuelMacron a forma de governar e a sua relação com a comunicação social. Nos discursos do político francês, que leu atentamente, Cavaco Silva encontrou frases muito semelhantes às que escreveu nas suas próprias memórias e que ilustram bem a sua estratégia de distanciamento entre políticos e jornalistas, atitude que o antigo chefe de Estado português sempre cultivou: "Estou a pôr fim à cumplicidade entre a política e os media" ou "Enquanto Presidente não podemos ter o desejo de ser amados, o importante é servir o país elevá-lo para a frente".