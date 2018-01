Governo vai analisar precários na Lusa e na RTP

O ministro da Cultura afirmou esta terça-feira que, este mês, começam a ser analisados os processos de regularização dos trabalhadores com vínculos precários da agência Lusa e da RTP, e admitiu avançar com concursos para dois canais privados de televisão.

Luís Filipe Castro Mendes falava numa audição parlamentar, de quase quatro horas, na qual referiu, sem especificar uma data, que ainda este mês é iniciada a análise dos quase 400 trabalhadores precários da Lusa e da RTP – duas empresas que disse terem uma situação financeira estável -, no âmbito do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública (Prevap).



O ministro da Cultura disse ainda que, no processo de concessão da TDT (televisão digital terrestre) há condições, este ano, resolvido o "impasse na ERC" (Entidade Reguladora da Comunicação Social), para avançar com concursos de atribuição de duas licenças para canais privados.

Questionado pelo PSD, Bloco de Esquerda e PCP sobre a falta de jornalistas, na redação da agência Lusa, o ministro afirmou que a empresa tem tido "um incremento de contratos não só a prazo, que são aquisições efetivas de trabalhadores", e que "as substituições serão naturalmente feitas desde já".