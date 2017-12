Por telefone e sem preparação, um dos três autores (Frederico Saragoça, Sérgio Duarte e Bruno Henriques) de Jovem Conservador de Direita conversou com a SÁBADO sobre as denúncias que ditaram a eliminação da página do Facebook por mais de 24 horas. Assumindo por completo a personagem do controverso "dr." que satiriza a direita portuguesa e tem mais de 55 mil seguidores, apresentou uma série de suspeitos para o acto de censura ocorrido entre quarta e quinta-feira, 20 e 21 de Dezembro, na sequência de uma publicação sobre homossexuais.

Na sua opinião, Rui Rio e Pedro Santana Lopes, os candidatos à presidência do PSD, serão os principais interessados em calá-lo, porque o Jovem Conservador de Direita não tem dúvidas de que seria o melhor sucessor de Pedro Passos Coelho, um dos seus maiores ídolos. No entanto, há outras teses curiosas que envolvem sindicalistas viajantes no tempo ou apoiantes da geringonça. De Mark Zuckerberg esperava um pedido de desculpas pelo Natal, apesar de sublinhar que a fúria das massas nas redes sociais pode estar a contribuir para que o país se torne mais sério e produtivo. E, claro, possa assim pagar a dívida "que tanto nos afecta".



O dr. disse ter sido "vítima de racismo digital". Há umas semanas, o líder da Juventude Popular afirmou que "há racismo político contra quem é de direita". Anda a conversar bastante com o dr. Francisco Rodrigues dos Santos, não anda?

Não falo com o Francisquinho. A JP, em tempos, foi uma organização de respeito. Desde que foi liderada pelo Joãozinho Almeida, tornou-se uma espécie de trupe de comédia, mais preocupada em fazer piadas no Facebook e em ridicularizar a direita do que em fazer oposição e divulgar decentemente os ideais de direita. Aquilo a que ele chama de racismo político eu chamo direitofobia porque dizer que há racismo contra pessoas de direita é em si mesmo racista, desvaloriza o sofrimento e a luta pelos direitos civis das diferentes raças, de muitas pessoas que lutaram pelos seus direitos e eram discriminadas por causa da cor da pele. Ser de direita não é uma raça. Nós, de direita, não somos racistas, sou contra esse estereótipo. Para nós, as pessoas são números e não devem ser avaliadas pela cor da sua pele, nem da sua religião, mas, sim, em função da sua produtividade no local de trabalho.

Acredita que esta censura do Facebook foi resultado da acção daqueles que designa por "esquerdalhos"?

Tenho várias suspeitas. Uma delas é que foi um grupo de sindicalistas que vieram do futuro para boicotar a minha imagem pública e evitar a minha eleição para presidente da Comissão Europeia em 2090. Porque quando isso acontecer eu vou implementar reformas que vão proibir os sindicatos. E eles estão preocupados porque vão perder os seus trabalhos de sindicalistas profissionais. É uma teoria, mas há outras.

O que é que aconteceu? A página já tinha sido eliminada quando fez uma série de publicações a escarnecer o PNR. Depois, com a nota de pesar sobre Belmiro de Azevedo. Acredita que houve dedinho da dr. Catarina Martins e do dr. Jerónimo de Sousa?

Pois, as pessoas que estão mais interessadas no fim da minha página são as da geringonça, visto que, neste momento, com o PSD e o CDS no estado em que estão, eu sou a principal oposição ao Governo. No entanto, o que aconteceu foi que denunciaram algumas publicações minhas. Essas publicações relativas ao PNR já foram em 2016. Na altura, sempre que publicava uma opinião sobre esse partido era censurado e a página chegou a estar em baixo. Ultimamente isso aconteceu com um obituário do dr. Belmiro de Azevedo, impedindo-me de prestar homenagem a um dos meus maiores ídolos. Para poder publicar esse obituário, tive de trocar o nome do dr. Belmiro de Azevedo para abacate, o que é humilhante para mim e pare ele. E agora o último que foi denunciado foi sobre a aprovação do casamento homossexual na Austrália. Disse que qualquer dia uma pessoa tem de se mudar para a Arábia Saudita para viver num país em que duas pessoas do mesmo sexo não se podem casar e fui imediatamente censurado pela polícia do politicamente correcto e pelo algoritmo do Facebook que, como se sabe, é de esquerda. Voltei a publicar o artigo, só que em vez de falar de homossexuais falei em beterrabas e, para minha surpresa, foi o que espoletou o desaparecimento completo da página. Aparentemente, os meus seguidores mobilizaram-se e fizeram pressão para que o Facebook a repusesse e eu espero receber uma nota de desculpa, uma satisfação, do dr. Mark Zuckerberg pelo Natal, porque no início da minha página ele seguia-a atentamente e mandava imprimir os meus posts porque gostava de os ler em papel. Dizia que gostava muito da rede social dele, mas gostava de os ler em papel porque preferia que as minhas palavras aparecessem nesse formato do que apenas em zeros e uns.

A capacidade de rir de si próprio é a linha distintiva entre um moderado e um estalinista dos teclados e das redes sociais?

As pessoas não devem rir de si próprias. Eu nunca me rio de mim próprio, porque eu sou uma pessoa séria, tenho princípios e quero ser levado a sério. Se, por exemplo, cair na rua e começar a rir-me de mim próprio as pessoas vão olhar para mim como fraco. Por isso, se caio ao chão – o que raramente acontece, porque os meus sapatos têm boa aderência – o que eu faço é agredir o chão e, se eu vir pessoas à minha volta a rir, eu tento descobrir quem elas são e escrevo uma nota ao chefe delas a dizer que humilharam um ex-membro do Governo que salvou Portugal da bancarrota num momento de rara fraqueza. Se as redes sociais estão a contribuir para isso, ainda bem que existem redes sociais, tornamo-nos um povo mais sério e talvez não percamos tanto tempo a rirmo-nos de disparates e de memes, e comecemos a trabalhar para pagar a dívida que tanto nos afecta.

Mas, repare, dr., que rir não é algo que o catolicismo incentive. Deus repreendeu Abraão por Sara se ter rido quando soube que, já velha, ia ser mãe. Teme que a eliminação da sua página seja um castigo divino pela heresia de ser humorista?

Eu desconhecia esse raspanete de Deus ao dr. Abraão. Não tenho tempo para ler a Bíblia completa, lia só aquelas para crianças porque estava ocupado com outras coisas. Mas mostra que estou do lado certo, valida a minha posição em relação à comédia, ao riso, à gargalhada. Há alturas em que nos devemos rir, mas tem de ser um riso produtivo - não para nos divertirmos. Imaginemos que há uma criança que tem tiques homossexuais: os colegas devem rir-se dela para a ajudar a lutar contra a sua homossexualidade, para a ajudar a ter um comportamento mais sério, de acordo com os valores da sociedade.

Se tivesse ficado sem o palco das redes sociais, o seu projecto para vir a liderar o PSD e fundi-lo com o CDS ficaria prejudicado. O dr. Pedro Santana Lopes e o dr. Rui Rio estarão mais aliviados?

Sim, estou a divulgar a teoria dos sindicalistas viajantes no tempo porque não queria divulgar a verdadeira razão, que é essa. É claro que a minha presença no Facebook iria prejudicar o processo eleitoral do PSD porque os eleitores iriam pensar "Então, vou ter de escolher entre o dr. Rui Rio e o dr. Santana Lopes quando tenho uma alternativa muito melhor?". É certo que houve um conluio entre as candidaturas deles para me silenciarem no Facebook. Eu percebo o lado deles. Se eu estivesse a competir com alguém que estivesse mais ou menos ao meu nível, como o dr. Jesus, por exemplo, que é a única pessoa de que me estou a lembrar de repente, se calhar também apagava a Sua página no Facebook para as pessoas olharem para mim como a única escolha. Nesse sentido, eu percebo a opção das candidaturas a deles, porque comigo ficam sempre a perder por comparação.

Se a página tivesse ficado bloqueada, sairia de cena na mesma altura que um dos seus ídolos, o dr. Pedro Passos Coelho. Acredita que o país ainda vos fará justiça?

O país já nos fez justiça. O dr. Passos Coelho teve uma grande visão na altura em que assumiu o Governo, em que ouviu as palavras sábias do dr. Marco António Costa, que lhe disse "ou têm eleições no país ou têm eleições no partido" e ele decidiu ter eleições no país. Decidiu bem, mas sobretudo teve uma outra excelente decisão, que foi permitir a minha entrada no Governo como assessor do secretário de Estado. Fica para a História e ninguém se vai esquecer dele. Uma pessoa que ande pelas ruas do país basta dizer o nome do dr. Passos Coelho e as pessoas dizem "que saudades desses tempos áureos da nossa História". Quanto a mim, ainda estou aqui, ainda tenho muito para dar, ainda estou vivo. O dr. Passos Coelho, não sei, acho que ainda está. Vai ser o meu Presidente da República, na altura em que eu for primeiro-ministro, vai andar a tirar selfies com as pessoas para as entreter e a dar abraços. Ser Presidente da República, não sei se sabe, é reforma merecida de um político.

A sua página esteve bloqueada mais de 24 horas. Acha que o dr. Nuno Melo dormiu mais descansado?

Não sei. Ele foi a primeira pessoa a bloquear-me no Facebook. Era o meu mentor e não tenho tido contacto com ele. Eu contacto-o, mas é unilateral: escrevo a contar o que se passa na minha vida, os sonhos que tive com ele… No entanto, continuo amigo dele, nunca deixei de o ser, mas dei-lhe um prazo: este Natal. Se até ao Natal não vier a minha casa e partilhar um Mon Chéri comigo, que era uma tradição que nós tínhamos, deixo de ser amigo dele definitivamente.