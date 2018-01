Foi levado para o Brasil em 1994 e a adopção foi questionada pela Justiça brasileira. Consulado português não encontrou familiares do jovem.

Paulo Edir tem hoje 24 anos e vive no Brasil, mas nasceu em Portugal. É mais uma das crianças que foi levada de Portugal, em 1994, e adoptada de forma irregular através da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), que geria um lar ilegal.



Paulo tinha meses quando foi entregue pela mãe biológica ao lar da IURD em Camarate. Ela chamava-se Teresa, e terá engravidado fora do casamento, conta a TVI. O bebé seria adoptado pelo pastor da IURD Airton Brovin e pela sua mulher, Marilene.



O jovem de 24 anos conheceu a história através do YouTube, conforme contou ao canal de televisão. Aí, suspeitou que seria uma das vítimas da IURD.



Em bebé, foi levado para o Rio de Janeiro. Sempre viveu com documentos falsos: por isso, não podia viajar para fora do Brasil e não apanhava aviões. As viagens no Brasil eram feitas de carro.



A Justiça brasileira percebeu que os documentos de Paulo Edir não eram verdadeiros e interrogou como tinha ele saído de Portugal. Contudo, o consulado português nunca localizou nem os pais nem quaisquer familiares de Paulo. Chegou a ser retirado aos pais brasileiros: "A polícia e as assistentes sociais iam buscar-me a casa. Estive vezes demais em lares", revelou.



Quando Paulo tinha três anos, o seu pai brasileiro morreu. Ele só seria adoptado aos 18 anos, indica a TVI.



Hoje, é casado. Tem uma irmã, dois meios-irmãos e uma tia-avó em Portugal. A sua mãe biológica morreu. O nome de Paulo Edir é mesmo uma homenagem ao bispo Edir Macedo, que fundou a IURD.