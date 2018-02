A Igreja deve propor aos católicos recasados uma "vida em continência", ou seja, sem a prática de relações sexuais. Esta recomendação vem expressa no documento que o cardeal-patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, publicou esta terça-feira. No documento estão delineadas algumas orientações para o acesso aos sacramentos daqueles que estão em "situação irregular" (aqueles que contraíram matrimónio, que saíram do mesmo e casaram pelo civil).A Igreja pressupõe que aqueles que se voltaram a casar não devem ter acesso aos sacramentos como a comunhão e a confissão, mas neste documento, o cardeal-patriarca propõe que em casos excepcionais em que se verifica "um longo caminho de discernimento" a Igreja pode vir a atribuir de novo alguns dos sacramentos, mas nunca o matrimónio.Mas fica uma ressalva: caso estes sacramentos se realizem, tal deve ser feito ""de modo reservado, sobretudo quando se prevejam situações conflituosas", lembra o jornal PúblicoEste documento surge em resposta à exortação apostólica Amoris Laetitia com o que Papa Francisco rematou os dois sínodos sobre a família. Este exortação papal mostrava a vontade da Igreja em abrir-se mais às "novas famílias". Nessa exortação, o Papa desafiou as dioceses dos vários países a porem de parte "a fria moralidade burocrática" e a serem misericordiosas com quem se divorciou ou vive uma união fora do casamento. Na Amoris Laetitia, rodapé 351, pode ainda ler-se: "Em certos casos, poderia haver também a ajuda dos sacramentos", uma nota que causou transtorno a muitos círculos dentro da Igreja Católica.D. Manuel Clemente relembra que este rodapé não diz que todos devem receber os sacramentos, apenas que alguns os podem receber "em certos casos". E reforça que a reintegração dos católicos em situação irregular "não acaba necessariamente nos sacramentos", podendo traduzir-se numa maior presença na comunidade e na participação em grupos de oração ou reflexão.Pode, posteriormente, ler-se a sugestão de que aquando na presença de católicos recasados a Igreja deve verificar a especificidade de cada caso, ponderando a apresentação ao tribunal diocesano quando haja dúvidas sobre a validade do matrimónio anterior e, quando a validade se confirma, que não deixe de se "propor a vida em continência na nova situação", ou seja, a prática da abstinência,O teólogo e padre da Sociedade Missionária Portuguesa Anselmo Borges entende que a alínea que propõe "a vida em continência na nova situação" deveria ser retirada do texto: "Não faz sentido admitir que estão casados, por um lado, e pedir-lhes que não tenham vida sexual, por outro. É contra a natureza humana", classificando mesmo a sugestão como catastrófica.