Processo de embaixador punido por má gestão segue para o MP

Os documentos informam que um dos incumprimentos envolve a compra em leasing de um carro para a embaixada de Berlim. Os embaixadores estão limitados a ter ter carros de série 5, mas Almeida Sampaio comprou um de série 7, que está reservado a membros do Governo. Em sua defesa, o diplomata disse que o contrato foi um bom negócio para o Estado e que recebeu autorização do Ministério das Finanças, através de Maria Luís Albuquerque. A deputada social-democrata disse ao Público que "a embaixada enviou documentação para Lisboa e concluiu-se que era uma poupança mesmo muito significativa — como tudo o que queríamos era poupar, foi autorizado". Outros incumprimentos em questão referem-se ao uso incorrecto de verbas do Orçamento de Funcionamento de Posto (para a gestão corrente) em despesas que devem ser pagas pelo orçamento da representação, informa o Público

Luís Almeida Sampaio, o actual embaixador de Portugal na NATO, foi punido por má gestão num processo disciplinar interposto pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. No final do inquérito interno, o ministro Augusto Santos Silva concordou com a pena proposta pela Inspecção-Geral Diplomática de 150 dias sem funções e sem auferir salário, mas decretou a suspensão da pena por dois anos.O diplomata português pode mesmo vir a ser julgado pela justiça, uma vez que o próprio chefe da diplomacia portuguesa enviou para o Ministério Público um volumoso conjunto de documentos do período em que Almeida Sampaio foi embaixador na Alemanha, papéis esses que continham indícios que podem ser de natureza penal e ultrapassarem, assim, o âmbito dos inquéritos disciplinares do ministério, apurou o jornal diário.Esses papéis referem-se à utilização de quantias muito elevadas recebidas para patrocinar actividades da embaixada.Almeida Sampaio, embaixador em Berlim entre 2012 e 2015, terá sido alvo de um processo disciplinar interno por incumprimento de regras e deveres da contabilidade pública, como organizar contabilidade, pedir autorizações para despesas à secretaria-geral e usar verbas para os fins específicos a que dizem respeito, ao que apurou o jornal Público. Apesar de não existir qualquer suspeita de que o embaixador tenha desviado dinheiro, o seu comportamento não deixa de ser visto por muitos diplomatas como uma mancha na imagem da diplomacia portuguesa.