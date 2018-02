Apesar de terem sido ameaçados com processos disciplinares, os 28 guardas prisionais do Estabelecimento Prisional de Lisboa recusaram fazer o trabalho suplementar da próxima quinta-feira.

Os 28 guardas do Estabelecimento Prisional de Lisboa escalados para fazer trabalho suplementar na próxima quinta-feira, 15, recusaram-se a fazê-lo, mesmo sob ameaça de serem penalizados com processos disciplinares. De acordo com a notícia avançada pela RTP, em causa estão os novos horários impostos pelo director-geral, Celso Manata.



Desde 2 de Janeiro que esta é uma da cadeias onde foram impostos novos horários. Esta quinta-feira, relata o Jornal de Notícias, dois dos grupos de 20 guardas de serviço no turno 8/16 horas, 28 foram escalados para fazer trabalho suplementar até às 19h, mas nenhum cumpriu a ordem.



O Sindicato do Corpo da Guarda Prisional já pediu uma clarificação da medida, que diz ser ilegal, não existindo por isso "dever de obediência". Mas, de acordo com o presidente do presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, Jorge Alves, a "justificação para tantas horas extraordinárias não chegou".



"Já foi prestado o devido esclarecimento de que o trabalho suplementar que tem vindo a ser exigido, e que é integralmente remunerado, tem o devido enquadramento legal", esclareceu a Direcção-Geral dos Serviços Prisionais, ao JN. A mesma fonte apela ao "sentido de responsabilidade e ao bom senso dos elementos do corpo da guarda prisional para o rigoroso cumprimento das ordens legítimas, de forma a evitar que incorram em infracções disciplinares com as inerentes consequências legais".