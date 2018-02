Em breve, o PAN vai avançar com uma campanha de adopção dos gatos que vivem no mercado do Bolhão. Bebiana Cunha, representante do partido na Assembleia Municipal do Porto, garante que, após as obras que o tradicional mercado de frescos vai sofrer, os cerca de 15 gatos deverão ser adoptados, avança este sábado o Jornal de Notícias."Além de serem gatos bonitos, muitos deles são perfeitamente sociáveis", disse ao jornal a representante do PAN, que numa sessão da Assembleia Municipal chamou a atenção para a necessidade de arranjar uma solução para os animais.A campanha de sensibilização deverá arrancar brevemente, contando com a colaboração do grupo de activismo Porto pelos Animais.Em parceria com associações, o PAN vai promover a captura e a esterilização dos gatos. Caso algum dos animais não seja sociável o suficiente para ser adoptado, o partido propõe introduzi-los em colónias.