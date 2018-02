Artigo publicado originalmente na edição 713 da SÁBADO, de 28 de Dezembro de 2017

No alpendre da vivenda mais recôndita da Rua António Feliciano de Castilho, em Águeda, aquela era uma tarde normal. Na quarta-feira, 20, Lau Ximenes, 43 anos, e António Jiménez, 52, iam alternando à guitarra e davam música aos poucos que por ali paravam. As vozes roucas, a cadência acelerada das cordas e as rumbas e bulerías escolhidas criteriosamente confirmavam a chegada, pouco passava das 14h30, à sede improvisada da Gipsy Produções Associação Cultural (GPAC).Improvisada porque, na verdade, aquele espaço, a 1.700 metros do centro de Águeda, é um snack-bar, o Ninho d'Águia, onde a comunidade cigana local e alguns amigos de longa data se costumam reunir para lazer ou para frequentarem workshops de flamenco, aulas de português, matemática, viola, percussão ou até de artes marciais. Agora, o combate dos quase 200 associados é outro: decidiram filiar-se no PS mas o processo parece interminável por causa da escolha do local de adesão.Ao balcão, e entre um café e quase uma dezena de cigarros, Rafael Soares, presidente da GPAC (que substituiu a inactiva Associação Social, Recreativa e Cultural Cigana de Águeda), conta a história da associação desde 2008 e detalha os motivos que o levaram a incentivar os sócios a participarem na vida pública. "O cigano tem de ter voz activa e estar dentro da sociedade. Eu sou cigano, mas sou português", afirma à SÁBADO, enquanto apaga um dos seus Marlboro. Para justificar a tentativa de filiação em massa, que teve o primeiro capítulo com a entrega das fichas de militantes na primeira quinzena de Novembro, o líder da comunidade prossegue: "Melhor do que ninguém, nós sabemos os problemas reais da comunidade cigana. Desde logo, de casa: muitos vivem em barracos sem água e sem luz. Temos de ter alguém, a médio, longo prazo, no Parlamento a falar em defesa dos ciganos. Porque as pessoas de fora não sabem!"A ideia, que já mobilizou perto de 200 pessoas de vários pontos do distrito de Aveiro (a maioria ligada à GPAC) surgiu após conversas com outros dois elementos da associação: Jorge Monteiro, 32 anos, o homem que faz funcionar o bar do Ninho d'Águia, e Júlio Ximas Oliveira, 59, que acompanhava Lau Ximenes e António Jiménez na cantoria. E por que razão escolheram o PS como partido a aderir? Rafael Soares contorna a dimensão ideológica e foca-se na parte afectiva: "Porque 99,9% da comunidade cigana é do PS. Gostam do PS, gostam, pronto!"Ao seu lado, também com um cigarro, Miguel Dias, professor que conheceu Rafael Soares graças aos torneios de desportos de combate para jovens e dá aulas gratuitamente na GPAC, reforça com assertividade: "É fácil de justificar. Como dizia o Miguel Torga, 'Não posso ter outro partido senão o da liberdade' [nota: o escritor usou a frase para explicar o facto de nunca ter aderido a qualquer força política]."Rafael Soares, por sua vez, lembra-se de Francisca van Dunem para enfatizar a diversidade étnica e cultural entre os socialistas: "Aliás, até é o PS que tem lá uma ministra negra, não é?" E um secretário-geral e primeiro-ministro, António Costa, com ascendência indiana pode ajudar na luta pela inclusão? "Também, também. O PS é mais liberal, mais aberto [que os demais partidos]", salienta.Assim, para tornar tudo mais fácil, Rafael Soares conversou com Cristina Martins, que integra a Comissão Nacional do PS e poderia ajudá-lo "um bocadinho" com a parte burocrática. Tudo, assegura, "sem receber nada em troca". "Partiu tudo de nós. Nós temos vontade própria. Temos as nossas ideias próprias, objectivos, metas...", refere o líder da associação para refutar as insinuações de que possa haver qualquer interesse da dirigente socialista, próxima de Daniel Adrião (um não-alinhado com a direcção de António Costa, que encabeça o movimento Resgatar a Democracia).Como escreveu o Público no início do mês, as fichas de adesão foram entregues em mão no Largo do Rato, tendo o coordenador da secção temática de Defesa, Segurança e Soberania do PS, Jorge Napoleão (que acontactou sem sucesso), acompanhado o início do processo. Logo aí, o socialista revelava as dificuldades levantadas na sede nacional, deixando o recado de que "os partidos têm de ser inclusivos".Cristina Martins - a responsável pela denúncia da falsificação dos cadernos eleitorais do PS em Coimbra há seis anos, que conduziu à condenação de 21 militantes afectos ao líder distrital, Pedro Coimbra -, entrou no Ninho d'Águia pouco depois de a conversa ter começado. Também recusa teorias da conspiração e nega que a sua intervenção sirva para controlar qualquer sindicato de voto em disputas internas futuras. "A minha proximidade ao Daniel Adrião é muito específica. Ele defende as suas causas, eu defendo as minhas. Na maior parte delas estamos de acordo, mas ele é uma pessoa e eu sou outra. Não tem nada a ver com isso, nem o Daniel Adrião tem qualquer responsabilidade nisto. Se alguém tiver responsabilidade, sou eu, sozinha", assegura.Mas vai mais longe, apontando à direcção de António Costa: "Eu não tenho culpa que eles façam filmes. Umas vezes não podemos falar porque somos oposição, noutras não podemos porque somos Governo, nunca podemos fazer nada. Isso é uma vitimização da parte deles. Eles que pensem o que quiserem, estou a marimbar-me para o que eles pensam."Quando é questionado sobre os motivos que estarão a adiar a conclusão da adesão ao PS, Rafael Soares é defensivo. Admite que "é possível" que a etnia cigana ainda seja mal encarada num "meio fechado" como o da política e garante que essas dificuldades acabam por motivá-lo mais. "Dá-me mais força! Mais do que nunca precisamos de ter alguém no Governo ou no Parlamento que nos represente, que seja nosso", acrescenta.Cristina Martins mantém o tom duro. Volta a dizer-se revoltada com o seu partido. Desta vez, devido às barreiras burocráticas que quem está no Largo do Rato estará a erguer às pretensões de Rafael Soares e companheiros. Não hesita em responsabilizar a secretária--geral adjunta, Ana Catarina Mendes, e o secretário nacional para a Organização e Dados, Hugo Pires. "Há coisas no PS que me chocam. Mas não é de hoje! Quando foi a Comissão Nacional, em Coimbra [14 de Outubro], eu disse-lhes [à direcção] que precisava de conversar porque já havia esta vontade deles [membros da comunidade cigana], e disseram-me que não era o sítio. Combinou-se a reunião para Lisboa, na sexta-feira seguinte, às 11h, na Assembleia da República, quando lhes dava jeito. E não levantaram nenhum obstáculo. Depois, como os partidos estão muito envolvidos em lógicas de sindicatos de votos, é que o PS se opôs", assevera. Daí a interrogação, já bastante exaltada: se é "tão portuguesa quanto o Rafael", por que motivo "a voz dele não há-de ser ouvida?"A dirigente considera que as tensões internas e desentendimentos antigos estão a sobrepor-se a direitos consagrados na Constituição e adianta que o seu objectivo é ver e ouvir Rafael Soares no púlpito no congresso do próximo ano: "Uma coisa é eu chegar lá e dizer 'eu estive com uma minoria que defende isto'; outra é chegar o Rafael e dizer 'eu faço parte desta minoria e nós temos este problema'. Era um enriquecimento para o PS elegermos o Rafael delegado ao congresso. O partido e a direcção nacional vão ver como ele será uma mais-valia, leva o conhecimento de um Portugal profundo."Hugo Pires procura esvaziar a polémica. Em declarações à SÁBADO, na terça-feira, 26, o secretário nacional com a pasta da Organização e Dados invoca a tramitação normal nestes processos para justificar a demora. Reconhece que "190 fichas foram entregues em mão" na sede, mas explica que "qualquer militante tem de ter autorização da respectiva secção de residência e da distrital" para depois poder aderir a uma secção temática, neste caso em Lisboa. "A secção de residência e a distrital têm de se pronunciar, nós enviámos as fichas para as estruturas locais para elas se pronunciarem, estamos à espera que até ao início do ano se pronunciem. Fizemos o que fazemos sempre", indica, vincando que este impasse "nem leva um mês".Hugo Pires apresenta, mesmo assim, algumas reservas sobre este caso. "Se me perguntar se é normal que haja um movimento de 200 militantes, eu respondo que é anormal. Não é normal que recebamos 200 fichas de uma pessoa só", aponta. Contudo, repete que "o PS é um partido que tem representado todo o tipo de pessoas, não discrimina ninguém pela sua raça, cor ou religião". "Somos um partido altamente inclusivo. Não é por serem ciganos ou deixarem de ser ciganos que não os vamos aceitar", garante àInsatisfeita com os argumentos de índole burocrática, Cristina Martins remete para o regulamento de militância e participação do PS. E o que diz o documento? Logo no artigo 2.o é fixado que a inscrição "é individual e pode ser apresentada em qualquer estrutura do partido ou no sítio digital do PS". Ou seja, não é exigido especificamente que alguém de Aveiro tenha de se filiar naquele distrito.Já no artigo 3.o, referente à tramitação da inscrição, pode ler-se que a estrutura do partido que receber o pedido de filiação "deve enviá-lo, no prazo de cinco dias, para a sede nacional", que, por sua vez, "enviará no prazo máximo de dez dias, desde que devidamente formulado, para a secção de residência, a secção sectorial e a federação correspondentes ao domicílio do requerente". As secções ou federações, essas, "devem, no prazo de quinze dias, pronunciar-se sobre o pedido de inscrição".Mais à frente, na alínea 7 do mesmo artigo, está escrito que se esses prazos (já todos expirados, de acordo com as contas de Cristina Martins e Rafael Soares) decorrerem sem qualquer rejeição do pedido de filiação "o requerente considera-se tacitamente admitido como militante". De resto, quando foi ouvida na quarta- -feira, 20, pela SÁBADO, Cristina Martins observou que "nem era preciso" chegar qualquer papel de Lisboa a validar a filiação. "A partir do momento em que não chegou nenhum a dizer que não eram [aceites] significa que já o são. Ai deles [que a filiação não esteja feita]! Além disso, o Hugo Pires disse-me na Comissão Política, faz terça-feira [19] oito dias, que eles já entraram, que já são militantes", contrapunha.procurou também obter uma explicação do presidente da Federação Distrital de Aveiro, mas Pedro Nuno Santos não respondeu às tentativas de contacto.Enquanto a conversa decorria no interior do Ninho d'Águia, Lau Ximenes, António Jiménez e Júlio Ximas Oliveira, menos atentos à controvérsia em que estão envolvidos, não paravam de tocar e cantar. A música, explica o mais velho, é "número um na cultura cigana".Por isso, na GPAC mantêm a tradição que os caracteriza. Nem que seja à porta, uma vez que lá dentro as lições de flamenco, viola e percussão - tal como os ringues de boxe - deram lugar a 20 carteiras para que os mais novos e os mais velhos (40 no total) recebam instrução, num programa impulsionado pelo Portugal 2020.Uma das missões da instituição, sublinha Rafael Soares, é acabar com ideias pré-concebidas de que os ciganos sejam subsidiodependentes ou, no pior dos cenários, delinquentes. "Nota-se aqui uma inserção social muito grande. E a forma de combater os preconceitos é através da escola", fundamenta. Para que acabe a distinção entre "nós" e "eles". "Talvez um dia", acredita.