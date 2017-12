Após as declarações de José Mendes sobre o perdão de multas à Uber e à Cabify, a FPT exige a "demissão imediata" do governante.

Após as declarações do secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, José Mendes, sobre o perdão de multas à Uber e à Cabify, a Federação Portuguesa do Táxi (FPT) exige a "demissão imediata" do governante.



Em nota enviada às redacções, a FPT considerou "inaceitável que comportamentos ilegais deliberada e repetidamente praticados e sancionados pelas autoridades, ao abrigo da lei 35/2016, possam ser perdoados".



Ao Expresso, José Mendes disse parecer-lhe "excessivo que mais de três mil motoristas sejam considerados fora da lei, sobretudo quando estamos há um ano para aprovar a lei". Para o secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, "devia ser considerado um mecanismo de limpeza destas contra-ordenações para depois se fazer então cumprir a ler".



Esta quarta-feira, a FPT considerou que se está "perante um ataque insultuoso à Assembleia da República, ao Presidente da República e a todos os que cumprem a Lei".



A Federação considerou que o governante se colocou "ao lado de multinacionais que, como decidiu o Tribunal Europeu de Justiça, são 'empresas de transportes' que carecem de licenciamento e de contratos de trabalho com os seus colaboradores".



Assim, a FPT refere que José Mendes "perdeu todas as condições para ser interlocutor com o sector táxi", pedindo a sua demissão imediata.



"A FPT pede a intervenção do Primeiro Ministro, António Costa, para que não se destruam as necessárias pontes de diálogo entre o sector táxi e o Governo", conclui a nota.



Na terça-feira, também a Associação Nacional dos Transportadores Rodoviários em Automóveis Ligeiros (ANTRAL) considerou que as declarações do governante sobre o perdão das multas são "vergonhosas e indignas".