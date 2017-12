O secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, José Mendes, acha "excessivo que mais de três mil motoristas sejam considerados fora da lei"

O secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, José Mendes, quer que sejam perdoadas as multas à Uber e à Cabify no âmbito da lei 35/2016, que pune "táxis sem alvará", onde estão incluídas as plataformas electrónicas de transportes.



"Parece-me excessivo que mais de três mil motoristas sejam considerados fora da lei, sobretudo quando estamos há um ano para aprovar a lei", afirmou José Mendes. Para o secretário de Estado, "um Estado de direito tem de regulamentar as actividades e não fazer caça à multa".



"Devia ser considerado um mecanismo de limpeza destas contraordenações para depois se fazer então cumprir a ler", explica o membro do Executivo ao Expresso.



Até Dezembro de 2017, já foram aplicadas cerca de 900 multas a motoristas da Uber e da Cabify no âmbito desta lei publicada em Novembro de 2016. No total, as multas já ultrapassaram os 4 milhões de euros.



Enquanto a lei que aperta as coimas a "táxis sem alvará", está comissão técnica a discussão das propostas de lei do PSD, PS e BE que vai regulamentar os veículos descaracterizados, como a Uber.



Contudo, tal como a SÁBADO avançou em Novembro, a lei só deverá estar pronta em 2018. À SÁBADO, o líder da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas e deputado do CDS-PP, Hélder Amaral, frisou que a comissão competente está a "terminar em Dezembro audiências pedidas" e espera ter o documento pronto para Janeiro.