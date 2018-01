O debate quinzenal teve início com o primeiro-ministro, António Costa, a anunciar as prioridades do Governo para 2018: continuar a crescer, melhorar o emprego e promover a igualdade. "Melhor emprego" será, de resto, o "grande desígnio" para o ano que está pela frente. Mas os restantes partidos olharam menos para o futuro e mais para a actuação do Governo e para o tema do dia: a aparente não renovação da Procuradoria Geral da República (PGR).Em resposta, Costa defendeu-se: "Se o Governo tivesse tomado uma opção política, assumia essa opção política", reafirmando que a afirmação da ministra é apenas de origem "pessoal". "A senhora ministra deu uma entrevista e respondeu de boa-fé. Percebo que há quem não compreenda, mas respondeu com naturalidade. Mas é uma opinião jurídica, uma opinião pessoal. Não desautorizo posições jurídicas de qualquer membro do Governo", disse António Costa, lembrando ainda: "É difícil encontrar alguém que tenha respeitado mais a autonomia do Ministério Público do que eu próprio. Sempre assumi a separação do que é o poder político da Justiça".Hugo Soares voltou à carga com o tema de Joana Marques Vidal, ao que Costa respondeu: "Não é o momento certo para debater este tema. Na altura própria, discutiremos a questão". O líder parlamentar do PSD acusou então o secretário-geral do PS de de "não respeitar o Parlamento".Outro tema bastante discutido durante o debate quinzenal foi o estado da Saúde, com Assunção Cristas a criticar duramente o Governo, afirmando que não tem capacidade de "antecipar e planear". Na sua resposta, o primeiro-ministro reconheceu a existência de problemas no Serviço Nacional de Saúde, mas remeteu parte da culpa para o anterior Governo. "Existem hoje no SNS mais 2 mil médicos, mais 2.800 enfermeiros, mais 200 técnicos de diagnóstico, mais 600 trabalhadores de outras categorias", relativamente a 2015.

"Os portugueses sentem que o SNS está pior", respondeu Cristas, citando um relatório da Entidade Reguladora da Saúde que dizia que dos 159 hospitais avaliados, 112 cumpriram, o valor mais baixo desde 2013. Costa respondeu com números e semiótica: "Não podemos olhar para a realidade e confundi-la com a percepção da realidade. Se temos mais investimento, mais profissionais, mais consultas e mais operações porque é que insistimos em dizer que está pior".



Cristas aproveitou ainda o tempo para falar sobre a polémica do investimento da Santa Casa no capital do Montepio, ao que Costa respondeu: "Não sei de quem foi a ideia, mas tenho pena de que não tenha ido minha" porque é uma "boa ideia", considera o primeiro-ministro. E justifica. "Uma entidade que tem alta liquidez como SCML e faz aplicações dos ativos, deve procurar diversificar" essas aplicações.

que foram criados 250 mil novos postos de trabalho, diminuindo o desemprego e o desemprego jovem, e explicou que grande parte dos contratos de trabalho (76%) celebrados nos últimos dois anos são sem termo, rebatendo o argumento da bloquista sobre o trabalho precário.

O debate prosseguiu com Catarina Martins a defender que a situação laboral é insustentável, declarando a sua suspeita sobre o tipo de emprego que está a ser criado. Costa lembrouO Bloco atacou então com a EDP, que afirma abusar constantemente no que cobra e responsabiliza o Governo de nada ter feito para renegociar as "rendas excessivas". Como resposta, o PM recordou o alargamento da tarifa social a milhares de famílias, mas a resposta não foi suficiente para a coordenadora do BE que questionou o porquê de à EDP ser "permitida toda a hostilidade contra os Governos, todo o desrespeito para com os Governos?". Costa disse que o Estado português não pode, simplesmente, rasgar contratos celebrados, sob pena de entrar em litígio. "Somos obrigados a cumprir os contratos que estão em vigor. Estamos a procurar, no quadro da lei, fazer a mudança que é possível. Não estamos satisfeitos, mas vamos prosseguir".Também sobre a EDP, o PCP questionou se o Governo vai continuar a permitir a impunidade da Galp e da EDP, "que se recusam a pagar a contribuição extraordinária". Para o primeiro-ministro, "é absolutamente inaceitável" que a EDP tenha alterado o seu entendimento em função da nova maioria parlamentar, o que "diz muito sobre o que acontece hoje na EDP".