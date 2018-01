Um casal de idosos foi hoje encontrado morto, na sua residência, em Évora, suspeitando a polícia tratar-se de homicídio seguido de suicídio.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora indicou que o alegado homicídio seguido de suicídio, cujo alerta foi dado às 11:54, ocorreu numa habitação da Rua da Mouraria, no centro histórico da cidade.



O homem de 84 anos terá matado a mulher de 82 com uma arma branca e, depois, ter-se-á enforcado, precisou à Lusa fonte dos Bombeiros de Évora.



A PSP indicou que, por haver indícios de homicídio seguido de suicídio, foi contactada a Polícia Judiciária (PJ).



As operações de socorro envolveram quatro bombeiros da corporação de Évora, apoiados por dois veículos, além da PSP e da PJ, tendo estado também no local a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Évora.