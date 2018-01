A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, admitiu a possível saída de Joana Marques Vidal do cargo de Procuradora-Geral da República em Outubro, data em que acaba o mandato de seis anos. Em entrevista à TSF, a governante disse que, na sua análise jurídica, "há um mandato longo e um mandato único" da PGR.

Durante o debate quinzenal na Assembleia da República, o primeiro-ministro, António Costa, admitiu que o Governo ainda não tomou qualquer decisão sobre o tema, mas admitiu concordar com a opinião da ministra da Justiça de que se trata de um mandato único.

"O calendário impõe que essa decisão tenha de ser tomada em Outubro e, como é próprio da Constituição, decorre de um diálogo entre Governo e Presidente da República. Nunca direi nada em público sobre o futuro do Ministério Público, sobre o futuro da actual PGR, sem que fale primeiro com o Presidente da República", afirmou o primeiro-ministro, que assegurou que ouvirá também os grupos parlamentares.

Sobre a posição expressa pela ministra da Justiça, António Costa disse tratar-se de uma "interpretação jurídica pessoal". "Se me pergunta, tenderei a dizer que a interpretação da ministra da Justiça está correta, mas é absolutamente prematuro discutir o tema, não vou assumir em nome do Governo uma posição que o Governo não analisou", assegurou.

A Constituição, porém, parece contradizer a opinião de Van Dunem e de Costa, não limitando temporalmente a permanência do cargo, que depende da decisão do Governo e da aceitação da proposta por parte do Presidente da República.

Segundo o Público, a interpretação feita pelo Governo choca com o que está expresso no artigo 220 da Constituição e também com o que está explicitamente escrito no texto do acordo da revisão constitucional de 1997 – onde ficaram definidos os prazos dos mandatos de altos cargos da Justiça – assinado pelos líderes parlamentares do PS, Jorge Lacão, e do PSD, Marques Mendes. De acordo com a mesma fonte, no documento pode ler-se que os dois partidos "acordam na definição dos mandatos dos altos cargos de juiz do Tribunal Constitucional – 9 anos, não renováveis –, Procurador-Geral da República – 6 anos, sem limite de renovação –, presidente do Tribunal de Contas – 4 anos, sem limite de renovação."

"A Constituição não impede que haja possibilidade de renovação, o que exige é que, se tal acontecer, seja sempre através de uma nova decisão por parte de quem tem competência para o efeito, o Governo e o Presidente da República", disse Jorge Lacão ao mesmo jornal, reforçando que, "face à Constituição, a nomeação ou não para um novo mandato é uma opção livre de quem tem competência para o efeito e é ao Governo que cabe a iniciativa de propor num sentido ou noutro".

"Valerá ainda a pena referir que, em termos puramente constitucionais, o Procurador-Geral da República pode ser exonerado a todo o tempo, cumprindo-se regras diferentes das previstas em relação aos juízes do Tribunal Constitucional, que esses, sim, são inamovíveis no decurso do respectivo mandato", concluiu.

Cunha Rodrigues esteve no cargo 16 anos (entre 1984 e 2000). Depois seguiram-se dois mandatos de seis anos, um de José de Souto Moura (2000-2006) e Fernando Pinto Monteiro (2006-2012).