A discoteca Urban Beach reabre no próximo sábado, dia 27 de Janeiro, depois de ter estado fechada durante quase três meses, depois d eum vídeo em que se viam seguranças a agredirem violentamente dois jovens.A notícia da reabertura já este sábado está a ser avançada pelo jornal Expresso.A discoteca recebeu esta quinta-feira autorização para re-abrir as portas. A autorização partiu do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, três meses depois do seu encerramento. O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP e pela Autoridade Nacional de Proteção Civil garantiu que foram implementadas as condições de segurança exigidas aos proprietários do espaço para receber o público.O espaço aumentou o número de câmaras de vigilância no espaço de 62 para 95, "ficando as áreas públicas e técnicas totalmente cobertas pelo circuito interno de CCTV", garantiu Paulo Dâmaso, administrador do Grupo K, responsável pela discoteca.Além de mais 33 câmaras de vigilância em áreas públicas e técnicas, a discoteca vai passar a ter mais uma saída de emergência, passando de quatro para cinco. "Nas noites de maior afluência teremos 14 elementos de segurança privada", disse Paulo Dâmaso ao Expresso