Um dos três suspeitos detidos ontem após um assalto a uma carrinha de valores que ficou ferido durante a perseguição policial encetada pela PSP encontra-se nos cuidados intensivos. O seu estado de saúde é "reservado"

Um dos três homens que foram detidos pela PSP ontem suspeitos de assalto a uma carrinha de transporte de valores, que ficou ferido durante a perseguição policial permanece na unidade de cuidados intensivos do Hospital São Francisco Xavier em Lisboa.



O suspeito terá sido baleado na cabeça e o seu estado de saúde é "reservado."



Os outros dois suspeitos também ficaram feridos, depois de resistirem às ordens da PSP que interceptou o carro onde seguiam os suspeitos em Queluz de Baixo, Oeiras. Mas um deles já teve alta.



Os três polícias feridos durante a operação, quando os suspeitos tentaram abalroar a viatura policial onde seguiam, permanecem hospitalizados.



Entretanto a PSP realizou ontem à noite buscas no bairro da Portela, em Oeiras e em Casal de Cambra, Sintra, relacionadas com o assalto.



"Na sequência do assalto, [os suspeitos] colocaram-se em fuga em viatura roubada e foram interceptados por agentes da PSP na zona de Queluz de Baixo, Oeiras. Aquando da detenção, à qual resistiram, houve necessidade de recurso a arma de fogo pela PSP", escreveu em comunicado a Direcção Nacional da PSP.



"Na sequência da intervenção policial, registaram-se cinco feridos, três dos quais polícias, sendo todos encaminhados para tratamento hospitalar. Foi apreendido o produto do roubo e uma arma de fogo."



Os três homens são suspeitos de assaltar uma carrinha de valores na zona de Carnide, em Lisboa, um pouco antes das 15h00, com recurso a um revólver, tendo agredido um dos seguranças da carrinha "a soco e pontapé, provocando-lhe diversos ferimentos."



Com Lusa.