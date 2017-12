Morreu um dos assaltantes em fuga durante a perseguição policial na Grande Lisboa, após um assalto a uma carrinha de valores

Morreu um dos assaltantes em fuga durante a perseguição policial na Grande Lisboa, após um assalto a uma carrinha de valores. Este era um dos três suspeitos que ia num MINI branco que fora perseguido pela PSP.



Segundo a Direcção Nacional da PSP, estiveram envolvidos no assalto apenas três homens, dois deles atingidos por disparos dos agentes policiais durante a perseguição, os quais foram transportados para o hospital. O terceiro suspeito de envolvimento no assalto acabou também detido pela PSP, sem aparentes ferimentos. Também três polícias ficaram feridos após terem sido abalroados dentro da viatura policial, acrescenta a Direcção Nacional da PSP.



De momento, fonte da PSP ao Diário de Notícias diz que estão a ser feitas buscas porta-a-porta no Bairro de Outurela, em Carnaxide.



A perseguição terá começado perto do Continente de Telheiras e seguiu até a Queluz de Baixo, em Oeiras. O valor que estava a ser transportado rondava os 70 mil euros.