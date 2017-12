O consumo de tabaco em locais ao ar livre para menores como campos de férias e parques infantis passa a ser proibido a partir da próxima segunda-feira, dia 1 de Janeiro de 2018, com a entrada em vigor da nova lei do tabaco.

No próximo ano e logo no dia 1 de Janeiro passa a ser proibido fumar em locais ao ar livre frequentados por crianças e adolescentes como campos de férias e parques infantis.



A lei foi aprovada pelo Parlamento no passado mês de Junho passado e decorre de uma proposta do Governo, que os deputados modificaram.



Mas não é só. A partir dessa data será também proibido o uso dos cigarros electrónicos, que a legislação equipara aos cigarros tradicionais, bem como novos produtos que produzem aerossóis, vapores, gases ou partículas inaláveis. O tabaco de mascar também está incluido na proibição.



A equiparação foi aplaudida pela Confederação Portuguesa para a Prevenção do Tabagismo que avisou que, antes da nova lei, qualquer pessoa podia fumar um cigarro electrónico ou de tabaco aquecido num hospital ou numa sala de aulas.



"A equivalência dos novos produtos ao tabaco em geral era uma das nossas preocupações. Isso [a equiparação] é uma conquista", disse à Lusa o presidente da Confederação, Emanuel Esteves.



Ainda assim, a confederação considera a nova lei pouco ambiciosa por não ter ido mais loge na política de preços e por ter recuado na proposta inicial do Governo de se proibir o tabaco nas imediações de locais como escolas e hospitais. "Devia haver uma área de protecção, para evitar que o fumo entre para os estabelecimentos e por uma questão de dar o exemplo", disse.



O responsável defene ainda que "devia ser proibido fumar em todos os locais de reunião".



Com Lusa.